Lo guarda en secreto: la famosa modelo que estaría embarazada y no quiere contarlo en público

La modelo estaría esperando su primer hijo.

Jésica Cirio confirmó que está embarazada de un varón junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. La modelo y conductora comenzó esta relación hace casi un año, después de haberse conocido a través de amigos en común.

En ese contexto, quien volvió inesperadamente a captar la atención fue Sofía Clerici, protagonista indirecta de uno de los escándalos más comentados. Clerici había quedado en el centro de la escena tras el polémico viaje en yate por Marbella.

En medio del feliz momento que atraviesa Cirio con su embarazo, Sofía Clerici sorprendió desde sus redes sociales al compartir una serie de fotos de un cochecito de bebé nuevo, de la exclusiva marca Gucci, que acababa de recibir. El posteo generó una inmediata ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la modelo también estaría esperando un hijo

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El cochecito de Sofía Clerici.

“La busqué banda, estamos ready. Ya tenemos nave. Mi bebé”, escribió entusiasmada junto a las imágenes, despertando todo tipo de rumores justo después de conocerse la noticia del embarazo de Cirio. Con una simple imagen de un cochecito de bebé, logró instalar nuevamente el misterio y dejar abierta la incógnita sobre el especial momento personal que estaría atravesando.

La publicación que encendió el misterio.

La palabra de Jesica Cirio

Jesica Cirio habló en Desayuno Americano (América Tv) y confirmó que espera su primer hijo varón con su actual novio, Nicolás Trombino. “Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó emocionada.