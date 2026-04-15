Las insólitas burradas de Gabriel Anello para defender a Adorni y Milei: "Queríamos esto"

El periodista libertario, Gabriel Anello, lanzó insólitas afirmaciones para defender a Javier Milei y Manuel Adorni.

Gabriel Anello es uno de los periodistas más afines al gobierno de Javier Milei. Si bien su carrera se caracterizó por relatar fútbol y hacer periodismo deportivo, desde la asunción del mandatario libertario se volcó de lleno a defender sus ideas y sus acciones. Tal es así que, en medio del escándalo que envuelve a Manuel Adorni, lanzó una terrible burrada para justificarlo.

"Yo acá vine a dar la batalla cultural, todo me chupa un huevo. ¿Cuál es la batalla cultural? Que nosotros no somos lo mismo, somos distintos, venimos a sacar el país adelante. El periodismo, acá, venimos a decir lo que pensamos", comenzó diciendo Anello, en el canal de streaming Ánima.

Continuando con su defensa a Manuel Adorni, Anello exclamó: "Yo no soy lo mismo que otros periodistas por defender una idea. Adorni no es lo mismo que otros políticos que se robaron medio PBI. Yo soy un seguidor ferviente de las ideas de Milei. He tenido una pequeña desilusión. Si nosotros veníamos con estas ideas, queríamos esto, no lo otro... Y cuando te encontrás con alguna desilusión, la marcás. Ahora, de ahí a delincuente, a culpable, a ir preso, a renunciar, ahí no llego".

Otra burrada de Anello: aseguró que se falló a favor de YPF por los "viajes" de Milei

Asegurando que Javier Milei fue el responsable del fallo a favor de la expropiación de YPF, realizada durante el mandato de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como viceministro de Economía, Anello aseguró: "Apareció el kirchnerismo diciendo que esto era de Cristina Kirchner. ¿Por qué arranca el juicio? Por una expropiación. Es un logro tremendo de Javier Milei por el vínculo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso se llama geopolítica. No son viajes al pedo".

Escándalo por los créditos del Banco Nación: según Anello, Pettovello le pidió la renuncia a su Jefe de Gabinete por "confianza"

Sobre los escándalos que vinculan al Banco Nación y los créditos sacados por varios funcionarios, Anello aseguró que Sandra Pettovello no le pidió a su Jefe de Gabinete que renuncie por haber adquirido el préstamo. Lo hizo por una cuestión de "confianza".

"Uno de los títulos más fuertes fue que Leandro Massaccesi tomó la decisión de renunciar por decisión de la ministra Pettovello. Me comuniqué con ella para saber qué había pasado, me dijo que era un hombre de su suma confianza y que estaba de acuerdo con el crédito. Lo que ella me transmite es que hay una cuestión de confianza. No puede tener alguien en su cercanía que no tenga confianza y no por haber sacado un préstamo".