La dura pérdida de un querido exparticipante de La Voz: "Elegiste descansar"

Fue, sin duda alguna, uno de los participantes más icónicos de la última edición de La Voz Argentina. Desde aquella primera presentación a ciegas, reversionando un clásico del pop argentino como lo es "Prisionero" de Miranda!, Alan Lez cautivó a todo el público no solo por su voz, sino también por su capacidad interpretativa. Llevó su carisma y sonrisa como bandera, aunque en los últimos días esos estandartes estuvieron a media asta.

Hace apenas dos días, el joven comunicó que su padre estaba internado debido a un cáncer de colon, en una etapa que (por el tenor de sus declaraciones) parecía sumamente avanzada. Cuarenta y ocho horas después, el intérprete se volcó nuevamente en las redes sociales para dar la más triste de las noticias: que el hombre en cuestión falleció.

"No es casualidad que te vayas hoy. Un 25 elegiste descansar y dejar de sufrir. Gracias pa por luchar hasta el ultimo día, te amo siempre hasta la eternidad", expuso junto a una enorme cantidad de fotos que retratan sus momentos juntos.

¿Qué le pasó al padre de Alan Lez?

El posteo de Alan Lez anunciando la muerte de su padre.

El propio cantante había explicado cómo era el cuadro de su padre, así como también los sentimientos que lo venían atravesando al respecto: "Hace 3 semanas que mi papá está internado por un cáncer de colon que este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos. Hace 3 semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo".

"Hace 3 semanas que mi vida está en pausa porque todos los días me despido un poquitito más, y no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si así se hace. Pero quiero que sepa lo feliz que me hizo estar a su lado siempre. No sé cuánto tiempo más queda. Pero quiero compartir por acá mi dolor porque sé que no soy el único, y deseo de corazón que el universo abrace fuerte nuestras almas", concluyó.