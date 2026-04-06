La dura crítica de Roberto Funes Ugarte a la gestión económica de Javier Milei.

El aumento en los precios es un tema que preocupa a muchos en la Argentina, aunque la suba de un producto en particular está alertando a la población: la nafta. El combustible sufrió escaladas sin precedentes cercanos y día a día se encarece, llegando a sobrepasar la línea de los $2.000 por litro de super.

Esto desde luego llamó la atención de muchos medios, algunos acuñándole esto al efecto de la guerra en Medio Oriente y otros siendo más eescépticos, apuntando a una grave especulación o las consecuencias de una política económica estéril. En LN+, por ejemplo, le marcaron como nunca la cancha a Javier Milei en este tema durante el último sábado.

Roberto Funes Ugarte criticó la suba en los precios del combustible.

¿Qué dijo Roberto Funes Ugarte sobre el aumento en los combustibles?

Roberto Funes Ugarte expuso en vivo que "tenemos en cuenta que acá en Argentina todo sube, y claramente la excusa de la guerra aplica también al aumento de los combustibles". Seguido a eso, repasó: "La semana antepasada estábamos en 1960 y pico el litro de super. El lunes terminamos pagando algunos 2.100 o 2.120 el litro de super. Es decir que hoy llenar el tanque no sale menos que 100.000 o 120.000 pesos".

"Realmente es un robo lo que está pasando", arrojó sin pelos en la lengua. "Yo hasta hace 10 días pagué 90.000 pesos la llenada del tanque, que me dura un mes porque tengo un auto híbrido gracias a Dios y ahora voy en conducción eléctrica por las dudas para no gastar, y los otros días puse y pagué 100.000 y pico".

"Es el mayor aumento en dos años", le marcó una panelista, a lo que él añadió que esto está ocurriendo no solo semana a semana, sino que es día a día y que los playeros se lo dejan en claro durante cada visita a la estación de servicio.