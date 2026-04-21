En el programa de Nelson Castro destrozaron a Milei.

Javier Milei viajó a Israel con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia (14 de mayo) de aquel país, así como también para rubricar la buena relación entre el actual presidente con su homólogo de esa nación, Benjamín Netanyahu. Durante su estadía allí se hicieron virales varios momentos del mandatario argentino, sobre todo por su excentrica forma de comunicarse y actuar frente a las cámaras.

Uno de los que más llamó la atención fue su aparición arriba de un escenario, interpretando "Libre" de Nito Mestre. Al igual que con cada aparición suya en escenarios similares, fue criticado por muchos internautas y medios de comunicación, teniendo en cuenta la crisis que enfrenta su gestión tanto en términos económicos como en lo que a su imagen respecta, luego de los sucesivos escándalos en que se vio envuelto tanto él como varios de sus ministros.

Javier Milei interpretando "Libre" de Nino Mestre en Israel.

¿Qué dijeron de Javier Milei en el programa de Nelson Castro?

Uno de los programas donde lo cuestionaron fue Vamos Rivadavia, que tiene a Nelson Castro en la conducción. Allí, pasaron las imágenes de Milei bailando y cantando, algo que fue repudiado por Walter Schmidt, uno de los panelistas: "La pregunta es, a los oyentes, ¿es necesario que cantemos, festejemos y demás cuando mucha gente la está pasando mal?".

"Parece aquel video de Canal 13, ¿te acordás? Cuando participó en el programa de Guido", sumó una de sus compañeras. "Claro, pero no era presidente, pequeño detalle", deslizó el especialista en temas políticos. "O lo que pasó en el Movistar Arena", comparó entonces Nelson Castro, recordando el show que brindó incluso teniendo la envestidura presidencial. "Son cuatro días que lo pagan los argentinos", concluyó Schmidt sobre el tiempo que Milei estará en Israel, con fondos del estado.

