El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó un ensayo de misiles con ojivas de racimo

Prueba del misil balístico táctico de corto alcance tierra-tierra Hwasong-11LA mejorado en un lugar no revelado de Corea del Norte

El ​líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el domingo los lanzamientos de prueba de misiles balísticos, como parte de los esfuerzos para evaluar el rendimiento de las ojivas que transportan bombas de racimo y ‌minas de fragmentación, según informó el lunes ‌la agencia estatal de noticias KCNA.

Las pruebas supusieron el cuarto lanzamiento de misiles balísticos de este mes y el séptimo de este año, en un intento de Corea del Norte por desarrollar sus capacidades nucleares y de misiles, desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las pruebas consistieron en cinco lanzamientos de misiles balísticos tácticos tierra-tierra Hwasong-11 Ra de corto alcance mejorados para evaluar la potencia y el rendimiento de las nuevas ojivas, según la KCNA.

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Corea del Norte disparó los misiles hacia una zona objetivo en ​una isla situada a unos ⁠136 kilómetros de distancia, impactando en un área de aproximadamente 12,5 a 13 hectáreas con lo que ‌el informe describió como alta densidad, lo que demuestra la capacidad del sistema para ⁠llevar a cabo ataques de supresión concentrados.

Corea del Sur dijo ⁠el domingo que Corea del Norte lanzó los misiles desde las proximidades de la ciudad de Sinpo, en su costa este, hacia el mar alrededor de las 6:10 de la mañana hora local (2110 GMT del sábado), y ⁠la Casa Azul presidencial instó a Pionyang a poner fin a tales "provocaciones".

Un portavoz del Ministerio ​de Unificación de Corea del Sur dijo el lunes que había una "presencia ‌inusualmente numerosa" de comandantes de unidades de la línea ‌del frente que separa a las dos Coreas en la prueba, vinculando esto a la intención ⁠declarada de Kim de reforzar la disuasión contra Corea del Sur mediante un mayor despliegue de misiles tácticos. Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra después de que la Guerra de Corea de 1950-53 terminara con un armisticio, no con un tratado de paz.

La KCNA informó de que Kim ​expresó su satisfacción ‌con los resultados de la demostración, como prueba de que los años de trabajo de un grupo especializado en la investigación de ojivas de misiles no habían sido en vano, e instó a los científicos de defensa a seguir avanzando en las tecnologías necesarias para reforzar la preparación para el combate de las fuerzas armadas.

Las imágenes difundidas por la KCNA mostraban ⁠a Kim y a su hija, que se cree que se llama Ju-ae, observando los lanzamientos rodeados de varios oficiales militares. Es la última ocasión en la que Ju-ae ha acompañado a su padre para presenciar pruebas de armas, lo que aumenta las especulaciones de que se la está posicionando como sucesora de Kim.

A principios de este mes, Corea del Norte probó una nueva ojiva de bombas de racimo en un misil balístico y un arma electromagnética, en una maniobra que, según los analistas, formaba parte de los esfuerzos de Pionyang por demostrar su capacidad ‌para librar una guerra moderna.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico condenó a Corea del Norte por el último lanzamiento de misiles balísticos e instó al hermético país a participar en una diplomacia significativa.

Lim Eul-chul, profesor de la Universidad de Kyungnam, dijo que la prueba demostraba la intención de Pionyang de atacar "con mayor precisión, en un área más amplia y con una letalidad mucho mayor", y advirtió de que, si los misiles se despliegan ‌más cerca de la línea del frente, podrían poner a Seúl y a las principales bases militares surcoreanas y estadounidenses dentro de su alcance.

El conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dura ya siete semanas y tiene ‌como objetivo frenar el programa ⁠nuclear y de misiles de Teherán, también podría haber reforzado las propias ambiciones de Pionyang en este ámbito, según afirmaron expertos y antiguos dirigentes surcoreanos.

A finales de marzo, ​Kim dijo que la condición de Pionyang como Estado con armas nucleares era irreversible y que la ampliación de una "disuasión nuclear de autodefensa" era esencial para la seguridad nacional.

Con información de Reuters