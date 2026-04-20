Darío Barassi habló cómo nunca de su posible salida de El Trece: "No me gustó..."

Darío Barassi habló sobre su posible salida de El Trece.

Darío Barassi habló como nunca sobre su continuidad en El Trece como conductor de Ahora Caigo, luego de los cambios de horario del programa que no agradó al reconocido actor. "En su momento, sí me pareció un manejo que no me terminó de gustar, estuve incómodo porque me dijeron que pasaba a la noche y al mes que volvía a la tarde", expuso en diálogo con Infama.

Al respecto, argumentó: "Esto fue también cuidando a este medio que yo defiendo tanto, que es la tele y al público, tratando de ser lo más prolijo posible". Además, remarcó que "tampoco fue una gran molestia, fue algo que yo blanqueé" y que había hecho mención de esto tanto en público como en privado: "Lo puse en mis redes sociales de forma sutil y también lo hablé con Adrián, que no me gustó tanto el manejo".

Darío Barassi habló de su continuidad en Ahora Caigo.

A pesar de todo, dejó en claro que está "muy feliz con lo que está pasando en las noches de El Trece" y que "funciona bien, levanta los números, le deja un buen piso al noticiero". En lo que a su futuro refiere, mencionó: "Hay propuestas para el año que viene, pero estoy viendo el presente. Tengo cine para fin de año y todavía el 2027 está ahí, como dubitativo". "Con Telefe hubo buenas charlas, buena onda. En otro momento, hubo ofertas más concretas, pero ahora no vino por ahí. Ahora concreto no hay nada", aseveró.

Darío Barassi habló sobre su reciente internación

Finalmente, el presentador se refirió también al problema de salud que obligó su ausencia durante algunos programas: "Yo corrí y me la di contra el piso de la pileta porque no había agua. Eso me generó un quilombo en la columna, y estoy con un tema de ciático que me molesta un montón".

"Tuve que hacerme un bloqueo, pero ya está, estoy conviviendo con esa molestia y haciendo todo lo que tengo que hacer para trabajar, vivir y paternar", concluyó.