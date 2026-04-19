Aliados de EEUU temen que un acuerdo precipitado con Irán pueda resultar contraproducente

Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán en la segunda fase de las conversaciones de paz en Islamabad

Los aliados europeos ​temen que un equipo negociador estadounidense sin experiencia esté presionando para llegar rápidamente a un acuerdo marco llamativo con Irán, lo que podría agravar, en lugar de resolver, los problemas más profundos, dijeron diplomáticos con experiencia previa en las relaciones con Teherán.

Les preocupa que Washington, ansioso por atribuirse una victoria diplomática para el presidente Donald Trump, pueda ‌cerrar un acuerdo superficial sobre el programa nuclear de Irán y el ‌alivio de las sanciones, para luego tener que lidiar con meses o años de conversaciones de seguimiento técnicamente complejas.

"La preocupación no es que no haya acuerdo", dijo un alto diplomático europeo, uno de los ocho que hablaron con Reuters y que han trabajado antes en el expediente nuclear o siguen haciéndolo. "Habrá un mal acuerdo inicial que genere un sinfín de problemas posteriores".

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En respuesta a una serie de preguntas de Reuters, que abarcaban desde el estilo de negociación y el equipo hasta los objetivos y los posibles peligros de un acuerdo rápido, la Casa Blanca rechazó las críticas.

"El presidente Trump tiene un historial probado de lograr buenos acuerdos para Estados Unidos y el pueblo estadounidense, y solo aceptará uno que ponga a Estados Unidos en primer lugar", dijo la portavoz Anna Kelly.

Los diplomáticos de Francia, Gran Bretaña y Alemania —que comenzaron a negociar con Irán en 2003— dicen que han quedado marginados.

Entre 2013 y 2015, los tres países colaboraron con Estados Unidos para ​alcanzar un acuerdo sobre la restricción del programa nuclear ⁠iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en Inglés).

Trump se retiró del acuerdo —el acuerdo de política exterior más significativo ‌de su predecesor, Barack Obama— en 2018, durante su primer mandato, calificándolo de "terriblemente desigual".

Tras 40 días de ataques aéreos, los negociadores estadounidenses e iraníes iniciaron ⁠conversaciones en Islamabad a principios de este mes, centradas de nuevo en las de restricciones nucleares a cambio ⁠de alivio económico. El domingo se observaban en la capital pakistaní algunos indicios de preparativos para la reanudación de las negociaciones presenciales.

Los diplomáticos dicen que la profunda desconfianza y los estilos de negociación marcadamente diferentes aumentan el riesgo de un marco frágil que ninguna de las partes puede sostener políticamente.

"Nos llevó 12 años y un inmenso trabajo técnico", dijo Federica Mogherini, que coordinó las ⁠conversaciones entre 2013 y 2015. "¿Alguien cree seriamente que esto se puede hacer en 21 horas?".

ACUERDO DE ALTO NIVEL Y CON ESCASOS DETALLES

Los diplomáticos dijeron que puede alcanzarse un ​acuerdo básico, construido en torno a un paquete nuclear y un paquete económico, pero advirtieron de que el componente atómico seguía siendo, ‌con diferencia, el más polémico.

"Los estadounidenses piensan que basta con ponerse de acuerdo en tres ‌o cuatro puntos de un documento de cinco páginas y ya está, pero en el expediente nuclear, cada cláusula abre la puerta a una decena más de disputas", ⁠dijo un segundo diplomático europeo.

Las conversaciones se centran en las reservas iraníes de aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, un material que podría utilizarse para fabricar varias armas nucleares si se enriqueciera aún más.

La opción preferida es la "dilución" dentro de Irán bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Otra es un enfoque híbrido, en el que parte del material se enviaría al extranjero.

Se ha mencionado a Turquía y Francia como posibles destinos. Enviar el material a Estados Unidos sería políticamente difícil para Irán, mientras que Rusia no resulta atractiva para Washington, dijeron dos de ​los diplomáticos.

Incluso esas opciones requerirían ‌largas negociaciones sobre la recuperación del material que podría haber quedado enterrado por los ataques aéreos, la verificación de las cantidades y su transporte seguro.

Irán también ha planteado la posibilidad de almacenar el material en el extranjero durante un período establecido.

"Lo que ocurra ahora es solo un punto de partida", dijo un diplomático occidental que participó antes en las negociaciones nucleares. "Por eso el JCPOA de 2015 tenía 160 páginas".

Además de las reservas se encuentra la disputa más profunda sobre el derecho de Irán a enriquecer uranio. Trump ha presionado públicamente para que se elimine por completo el enriquecimiento, mientras que Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines ⁠civiles y niega estar buscando una bomba.

Una posible solución de compromiso sería una moratoria temporal seguida de la reanudación a niveles muy bajos bajo condiciones estrictas.

Los europeos subrayaron que era esencial que la OIEA desempeñe un papel central, incluyendo una verificación exhaustiva y un acceso sin restricciones.

"Una negociación con Irán es meticulosa y sutil: cada palabra cuenta", dijo Gérard Araud, negociador jefe de Francia entre 2006 y 2009. «No es algo que se pueda precipitar».

ALIVIO DE LAS SANCIONES Y SALVAR LAS APARENCIAS

La vía económica se centra en el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de los activos iraníes.

A corto plazo, Irán quiere acceder a una parte limitada de los fondos congelados en el extranjero. Un alivio más amplio de las sanciones llegaría más adelante y requeriría el apoyo de Europa, según diplomáticos, ya que los líderes iraníes consideran que el comercio con Europa es fundamental a largo plazo.

Las autoridades dicen que Washington vuelve a separar un acuerdo de principio de su laborioso seguimiento, un enfoque que, según ellos, corre el riesgo de ‌malinterpretar la cultura política iraní.

"Estas conversaciones no son un acuerdo inmobiliario que se cierre con un apretón de manos", dijo un alto diplomático regional informado por Teherán, refiriéndose a los antecedentes de los principales negociadores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. "Implican una secuencia de pasos, el alivio de las sanciones y medidas nucleares recíprocas".

La guerra ha endurecido la postura de Irán, según los diplomáticos, demostrando que puede absorber la presión incluso mientras busca alivio financiero.

La principal exigencia de Teherán es una garantía de no agresión tras haber sido atacado por Estados Unidos e Israel durante anteriores esfuerzos diplomáticos.

Esta preocupación es compartida por los aliados de Estados Unidos. Los Estados del Golfo quieren que se aborden los misiles balísticos de Irán y sus actividades de apoyo a grupos afines, mientras que Israel presiona para ‌que se impongan las máximas restricciones.

Irán, por el contrario, considera que su capacidad misilística restante es un elemento disuasorio vital después de que la guerra debilitó sus fuerzas.

Los diplomáticos dicen que exigir el abandono total sería poco realista sin garantías de seguridad más amplias.

Un alto funcionario del Gobierno de Trump dijo que las líneas rojas de Washington incluyen poner fin al enriquecimiento de uranio, desmantelar las principales instalaciones de enriquecimiento, ‌recuperar el uranio altamente enriquecido y aceptar un ⁠marco de desescalada más amplio en el que participen los aliados regionales.

EUROPA AL MARGEN

Los funcionarios europeos reconocen que se han marginado a sí mismos, en parte al presionar el año pasado para que se reimpusieran las sanciones de la ONU y al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como una ​organización terrorista.

Pero dicen que su decisión de mantenerse al margen del conflicto no ha pasado desapercibida en Teherán.

"Simplemente no hay suficiente experiencia en este equipo estadounidense", dijo un funcionario europeo, señalando que en las negociaciones de 2015 participaron unos 200 diplomáticos y expertos financieros y nucleares. "Llevamos dos décadas trabajando en este expediente".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa estaban presentes en Islamabad y seguían participando en el proceso.

(Contribución de Trevor Hunnicutt y Matt Spetalnick en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)