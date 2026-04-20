El exabrupto de Baby Etchecopar contra el gobierno de Javier Milei: "La pu..."

Baby Etchecopar explotó contra Javier Milei.

El periodista Ángel “Baby” Etchecopar estalló y habló al aire sobre la crisis generada por el gobierno de Javier Milei. Según expresó, la situación actual refleja un fuerte deterioro en la calidad de vida de la sociedad.

La polémica se desató mientras analizaba la marcada pérdida del poder adquisitivo en los supermercados. En ese contexto, lanzó una dura frase frente a cámara: "Una cosa es estar en Zambia y Burundi y naciste para revolver en la cacerola al enemigo y comértelo y otra cosa es vivir en el país de las vacas, donde estamos comiendo carne de burro", disparó frente a las cámaras. Ante la contundencia de sus propias palabras, agregó a los gritos: "¡La puta madre que los parió!".

Baby Etchecopar criticó a Javier Milei.

Baby Etchecopar criticó el consumo de carne de burro

Más tarde, el conductor de A24 ahondó sobre este panorama y evocó períodos de extrema miseria. "La carne de burro, mula y caballo se comía durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque ya empezaban a sacrificar hasta los perros para comer. Espero que no, pero hoy la promoción era 'carne de burro'", alertó con visible preocupación.

Además, lamentó el destino de estos animales y sostuvo: "Amén que el burro, la mula y el caballo se usaron antes para defender la Patria. Ahora para hacer hamburguesa".

Para cerrar su editorial, la figura televisiva volvió a apuntar contra las promesas incumplidas de la Casa Rosada. "Chicos, cuando el Estado te dice lo que tenés que comer (...) pasás de los mostachole a la carne de burro, estamos muy mal", sentenció. Finalmente, expresó su decepción con el mandatario: "Esperaba que después de dos años y medio del gobierno de Milei, hoy por lo menos todo el país comía lo que quería".