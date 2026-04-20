Guiño a EEUU: en la semana del aniversario de Salta, Sáenz homenajeó en inglés al embajador Lamelas

En la misma semana en que la provincia de Salta celebró sus 444 años, el gobernador Gustavo Sáenz decidió recibir al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con homenajes en inglés en la que marcó su clara alineación con el país del norte, tal como lo hace Javier Milei. En esa misma sintonía, Lamelas destacó los recursos del NOA y el atractivo que representan para inversiones internacionales a pocos días de la reforma de la Ley de Glaciares acompañada por el mandatario provincial.

Pero la diplomacia tuvo su momento más distendido fuera del despacho. El gobernador no solo le obsequió un tradicional poncho, similar al que utilizaba Martín Miguel de Güemes durante el periodo de la independencia, sino que además se animó a un mini show en una plaza pública: micrófono en mano y letra aprendida mirando el teléfono celular, entonó el clásico de Sinatra por fonética ante la mirada del embajador, que risueño acompañó también con su voz.

La escena, mitad gesto protocolar y mitad karaoke improvisado, cerró con aplausos y una frase que resumió el clima. “Un aplauso para el gobernador, que quiere mucho a los Estados Unidos”, lanzó Lamelas, entre risas y complicidad.

Lamelas y Sáenz ya habían forjado un vínculo en el mes de marzo cuando gobernadores aliados realizaron un viaje a Nueva York en la semana de Argentina Week, el foro institucional que reúne a las autoridades del gobierno argentino con el sector financiero y corporativo de los Estados Unidos. Cabe destacar que Sáenz figura entre los gobernadores alineados con la gestión de Javier Milei a través del acompañamiento de distintos proyectos en el Congreso de la Nación, tal como fue la reciente modificación a la Ley de Glaciares y la reforma laboral.

Vínculo con Estados Unidos

Peter Lamelas es el 53° Embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina. Médico y empresario de reconocida trayectoria, fundó MD Now Urgent Care en Florida. De origen cubano, Lamelas llegó a Estados Unidos junto a su familia, crítico del gobierno de su país, se desempeñó previamente como Comisionado Municipal en Florida e integrante del Departamento de Justicia.

"La visita de Lamelas refleja el compromiso de profundizar los lazos con todas las regiones de Argentina y de acercarse al extraordinario potencial económico del país más allá de la capital. El Embajador manifestó su intención de visitar cada provincia argentina durante su gestión", detalló la web de la Embajada del país del norte.