Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 20 de abril de 2026

Lluvias en Rosario.

El arranque de semana llega con malas noticias para quienes esperaban una mejora en el clima. Tanto en Rosario como en Santa Fe, las condiciones meteorológicas se mantienen inestables este lunes 20 de abril, con lluvias intermitentes y probabilidad de tormentas.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno responde al avance de un sistema húmedo que ya había comenzado a afectar la región durante el domingo, en un escenario típico de otoño en el litoral.

Las condiciones previstas implican posibles complicaciones en el tránsito, especialmente en zonas urbanas con drenaje limitado. Además, la visibilidad reducida y el pavimento mojado incrementan el riesgo de accidentes.

Desde organismos como el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan mantenerse informados ante eventuales alertas y evitar exposiciones innecesarias durante tormentas eléctricas.

Lunes pasado por agua: qué se espera durante el día

En Rosario, la temperatura máxima alcanza los 22° y la mínima se ubica en 17°, con probabilidades de lluvia que oscilan entre el 10% y el 40% tanto en la mañana como en la noche. El cielo permanece mayormente cubierto, con precipitaciones intermitentes.

El panorama en Santa Fe capital es muy similar: máxima de 22°, mínima de 18° y tormentas aisladas a lo largo de la jornada. La persistencia de la nubosidad y la humedad refuerzan la sensación térmica más baja y un ambiente plenamente otoñal.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido en Santa Fe y Rosario: ¿hasta cuándo sigue la inestabilidad?

Si bien no se esperan lluvias intensas constantes, la inestabilidad podría extenderse durante gran parte del lunes, especialmente en horas de la tarde y noche. Este tipo de eventos suele estar vinculado al ingreso de aire húmedo desde el noreste, combinado con sistemas de baja presión.

Pronóstico de Rosario.

Abril suele ser un mes de transición en la región pampeana, donde no son infrecuentes estos episodios de lluvias prolongadas pero moderadas. En ese sentido, el patrón actual no sorprende, aunque sí obliga a reorganizar rutinas y extremar precauciones.

Las recomendaciones para las lluvias del lunes