La altura de Santiago del Moro: cuánto mide el conductor de TV

Nacido en una pequeña localidad bonaerense, el conductor inició un camino que lo llevó desde un entorno tranquilo hasta convertirse en una figura destacada de los medios

El nombre de Santiago del Moro se consolidó como uno de los más influyentes de la televisión argentina gracias a su trayectoria en programas de entretenimiento, actualidad y reality shows. Su presencia en pantalla despierta curiosidad en el público, que no solo sigue su carrera, sino también detalles de su vida personal, como su estatura.

Cuánto mide Santiago del Moro

Uno de los datos más buscados sobre el conductor es su estatura. Según información publicada en IMDb, Santiago del Moro mide 1,77 metro. Esta altura se encuentra dentro del promedio en Argentina y suele percibirse acorde a su presencia en pantalla, especialmente en programas donde comparte escena con otros participantes o celebridades.

La curiosidad por este tipo de detalles responde al alto nivel de exposición mediática que tiene el conductor, especialmente tras su participación en ciclos de gran audiencia como Gran Hermano o MasterChef Celebrity.

De Tres Algarrobos a la televisión nacional

Nacido el 9 de febrero de 1978 en Argentina, el conductor es oriundo de Tres Algarrobos, una localidad del partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires. Este pequeño pueblo, con poco más de 2000 habitantes, se caracteriza por su tranquilidad y un fuerte sentido de comunidad, rasgos que marcaron sus primeros años.

Desde allí comenzó un camino que lo llevaría a posicionarse como una de las figuras más reconocidas de los medios. Su estilo directo y versátil le permitió adaptarse a distintos formatos, tanto en radio como en televisión, construyendo una carrera sólida y sostenida en el tiempo.

La carrera de Santiago del Moro en televisión

La trayectoria de Santiago del Moro incluye una amplia variedad de programas que abarcan diferentes géneros. Sus inicios en la pantalla chica se dieron en señales musicales como Much Music, donde empezó a ganar notoriedad.

Con el paso del tiempo, su perfil se expandió hacia formatos más masivos. Fue conductor de ciclos de espectáculos como Infama, programas políticos como Intratables y propuestas de entretenimiento como ¿Quién quiere ser millonario?, MasterChef Celebrity Argentina y Gran Hermano. También participó en proyectos radiales y televisivos como El Club del Moro, Club Sónico y ¿Quién es la máscara?.

Su capacidad para manejar tanto contenidos de actualidad como formatos de competencia lo posicionó como una figura clave dentro de la industria televisiva argentina.

Con el paso del tiempo, supo adaptarse a distintos formatos y géneros, desde programas musicales hasta ciclos de actualidad, política y entretenimiento

Premios y reconocimientos en su trayectoria

A lo largo de su carrera, Santiago del Moro recibió múltiples premios que reflejan su impacto en los medios. Entre los más destacados se encuentran tres premios Martín Fierro -dos obtenidos en 2016 y uno en 2018-, además del Martín Fierro de Radio de Oro en el período 2022/2024.

También fue reconocido con dos premios Tato, en 2013 y 2015, y recibió dos distinciones Konex en 2019. Estos galardones consolidan su lugar como una de las figuras más influyentes de la televisión y la radio en Argentina.

Vida personal y perfil familiar

En el plano personal, el conductor mantiene una vida familiar estable. Desde 2002 está casado con María José Sánchez, con quien tiene tres hijas: Catalina, Amanda y Santa. A pesar de su exposición mediática, suele mantener un perfil reservado en lo que respecta a su intimidad.

El equilibrio entre su vida profesional y personal es uno de los aspectos que también despierta interés entre quienes siguen su carrera, consolidando una imagen pública cercana y consistente a lo largo de los años.