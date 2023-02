Quién es la esposa de Santiago del Moro: la pareja del conductor de Telefe y su historia

Santiago del Moro suele ser reservado sobre su vida personal y su pareja es una mujer de perfil bajo: se trata de María José Sánchez, a quien conoció en la adolescencia y con quien comparte la vida hasta hoy.

A lo largo de su carrera, Santiago Pascual del Moro condujo diferentes programas de televisión, muchos de los cuales tenían que ver directamente con las celebridades y el espectáculo. A pesar de frecuentar este ámbito, el conductor suele ser bastante reservado sobre su vida personal. En consonancia con esta característica, su pareja es una mujer de muy bajo perfil con quien comparte la vida desde su juventud.

La historia de Santiago del Moro y su pareja

La familia de Santiago del Moro está compuesta por su pareja María José Sánchez y sus tres hijas. El conductor conoció a su actual compañera de vida durante su adolescencia en Tres Algarrobos, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que queda a aproximadamente 500 kilómetros de Capital Federal y tiene alrededor de 3000 habitantes. Ya hace 20 años desde que ambos se conocen y al día de hoy permanecen juntos.

Cuando acababa de terminar la secundaria, del Moro quiso instalarse en la Ciudad de Buenos Aires y Sánchez lo acompañó dejando su ciudad natal, con lo cual ahora viven juntos en el barrio porteño de Belgrano. Aunque llevan varios años juntos, nunca se casaron: "Es una cuestión muy mía, no creo en el casamiento. Nunca me vi en esa foto. Tal vez se relacione con el tener que ser 'el de la fiesta'. Aunque no lo descartaría", reflexionó del Moro al respecto en una entrevista con la prensa. Juntos tuvieron a Catalina, Amanda y Santa, su última hija, que está próxima a cumplir un año. "A las 10:07 nació nuestra hijita Santa. Pesó 3 kilos. Tan hermosa y llena de paz", escribió exultante del Moro tras el nacimiento, el 25 de marzo del año pasado.

Cómo se llevan el conductor y su pareja

“Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante porque no tiene fácil el ‘qué lindo’ o ‘qué bueno’. Es estricta y dura de persuadir, y por eso sé que todo lo que me diga siempre será genuino", apreció el conductor sobre su esposa durante una entrevista. "Su mirada y sus opiniones son fundamentales para mí y para las decisiones que tomo", remarcó. Entre las cosas que le atraen de su pareja, Santiago del Moro destaca su bajo perfil: "Me seduce que no tenga nada que ver con el medio. A mi mujer nunca le importó la fama y eso me ayudó mucho", aseguró.

Santiago del Moro y María José Sánchez.

El presentador recordó una anécdota puntual que ilustra lo alejada que está Sánchez de los medios: sucedió el caótico día en que el espía Jaime Stiuso habló por primera vez en Intratables. "El espía más buscado había salido al aire en nuestro programa y cuando llegué a casa María me estaba esperando con el boletín de la nena en la mano para que lo firmara. Le pregunté si era consciente de lo que acababa de pasar y su respuesta fue: ‘Firmá’", relató, y apreció que esa fue "su manera de decirme qué es lo importante". En este sentido, agregó que su compañera no mira televisión ni suele leer las noticias que lo involucran a él. "Tiene las prioridades claras y juntos formamos un equipo que siempre piensa en el futuro de la familia", destacó.

Sin embargo, no todas las parejas son perfectas y del Moro y Sánchez también tienen sus diferencias, aunque saben resolverlas con comunicación. “Soy muy celoso de mi tiempo. Armé mi vida como un rompecabezas y sé que cada cosa que haga de más, le resto a otra y llego con el tanque vacío. El aire te demanda mucha energía”, explicó el conductor de TV y añadió, en referencia a las tareas domésticas y de crianza de sus hijas: “En lo que haya que estar, estoy. Todo fluye muy orgánicamente, de manera natural y con María nos turnamos".