Jonatan Viale explotó contra el gobierno de Milei.

El paro de transportes convocado este jueves 9 de abril por UTA dejó sin colectivo a más de 9 millones de usuarios, complicando su jornada laboral y hasta imposibilitándola en algunos casos. La medida de fuerza tuvo lugar luego de que el Gobierno desoyera los constantes pedidos de reunión por parte de la patronal, al no ver depositadas las ayudas ni los subsidios que suelen percibir. También tuvo implicancia el enorme aumento del gasoil, que ya había llevado a algunas líneas a reducir su servicio.

La jornada fue cubierta ampliamente por los diferentes medios de comunicación y programas tanto televisivos como radiales. Esto incluyó al que Jonatan Viale posee en Radio Rivadavia, donde cuestionó lo ocurrido y le apuntó de lleno al ejecutivo, marcándoles que esto no los golpea a ellos, sino al ciudadano promedio que depende de los "bondis" para llegar a sus lugares de trabajo.

Este jueves 9 de abril tuvo lugar un paro de transportes en el AMBA.

¿Qué dijo Jonatan Viale del Gobierno?

El reconocido periodista expuso las comodidades de los funcionarios con más poder, a fin de explicar su punto sobre cómo la medida de fuerza no los alcanza a diferencia de los demás habitantes porteños y/o bonaerenses. "Caputo tiene chofer, Adorni tiene creo que avión privado y Milei tiene su helicóptero presidencial. Acá el problema es que la gente se quedó sin colectivo", señaló.

En esa misma línea, sostuvo enojado: "Yo creo que este modus operandi en algún momento se tiene que acabar, no da para más. Es agotador vivir en un país en donde la gente queda en el medio de todos los conflictos político habidos y por haber". "No da para más, no se aguanta más", repitió harto.