Fuerte acusación en Telefe: denuncian a una figura por usar vínculos con productores para escalar

Pelea entre dos figuras de Telefe.

Cuando parecía que el fenómeno de Gran Hermano empezaba a bajar la espuma, un nuevo escándalo volvió a encender todo. Esta vez, el cruce no fue dentro de la casa sino afuera, y tiene como protagonistas a dos figuras que nunca pasan desapercibidas: Furia y La Tora Villar.

El detonante fue una serie de declaraciones de Furia desde su paso por un reality en España. Fiel a su estilo, no se guardó nada y apuntó directamente contra su ex compañera. El foco de sus críticas fue la presencia constante de La Tora en distintos eventos vinculados a Telefe, algo que, según ella, no sería casual.

¿Qué dijo Furia sobre La Tora?

Ahí fue donde la cosa se puso pesada. Sin dar nombres, deslizó que detrás de esas oportunidades podría haber “favores” con alguien influyente del medio. Una acusación fuerte que rápidamente empezó a circular en redes y que reavivó viejas teorías que nunca terminaron de apagarse.

Como si fuera poco, el escándalo trajo de vuelta rumores que en su momento vincularon a La Tora con Santiago del Moro. Aunque siempre fueron desmentidos, el contexto actual les dio nueva vida y volvió a ponerlos en el centro de la conversación.

La respueta de La Tora ante las acusaciones

Pero si alguien pensaba que La Tora iba a quedarse callada, se equivocó. La respuesta llegó rápido y con el mismo tono filoso. Desde sus redes, disparó sin vueltas: “Que en vez de hablar de mí, controle su ganado que se está pasando para mi finca”.

La frase, cargada de ironía, fue leída como un golpe directo a la vida personal de Furia. Y como era de esperarse, el ida y vuelta no hizo más que escalar el conflicto.

La Tora le contestó a Furia.

En cuestión de horas, las redes se dividieron. De un lado, los seguidores de Furia respaldando sus dichos; del otro, los de La Tora defendiendo su lugar en el medio. En el medio, capturas, teorías y especulaciones que alimentan un escándalo que parece recién empezar.

Lo cierto es que, una vez más, el universo Gran Hermano demuestra que el juego no termina cuando se apagan las cámaras. Afuera, las internas siguen, los cruces se potencian y cualquier chispa puede convertirse en incendio.

Y en este caso, la acusación fue tan fuerte que ya dejó una marca. Ahora, la pregunta es hasta dónde va a escalar. Porque cuando se mezclan fama, exposición y egos… el show nunca se detiene.