Estaba al aire: la terrible reacción de Carlitos Nair Menem cuando le confirmaron en vivo que lo iban a detener

El hijo del expresidente Menem a punto de ser detenido.

Se desató un nuevo escándalo explosivo dentro de la familia Menem. Zulemita Menem habría pedido la detención urgente de su hermano, Carlos Nair Menem, y el conflicto familiar volvió a escalar a niveles judiciales. Según se reveló en el programa A la Tarde (América TV), la hija del expresidente accionó legalmente tras la denuncia presentada por la expareja de Carlos Nair, quien lo acusó por violencia de género y robo. Esa situación habría sido el detonante para que Zulemita solicitara a la Justicia que ordene su arresto.

El pedido judicial se basa también en antecedentes legales previos y en la presunta reincidencia del mediático en causas similares. Incluso, trascendió que un fiscal habría ordenado ir a buscarlo, lo que encendió todas las alarmas. En ese contexto, la conductora Karina Mazzocco explicó al aire: “Zulemita solicitó la detención de su hermano por considerarlo reincidente en hechos de robo”.

Según precisaron durante la emisión, el conflicto se intensificó tras una reciente denuncia vinculada a la expareja de Carlos Nair. “La última pareja de Carlitos lo denunció por violencia de género y robo; hace instantes fue a ratificar la presentación. A partir de eso, Zulemita avanzó con el pedido de detención”, detalló la conductora, aportando contexto a la situación judicial.

Información en vivo

En medio del programa, fue el periodista Luis Ventura sumó información sobre el avance de la causa y aseguró: “El fiscal ordenó que vayan a buscar a Carlos Nair Menem”. En ese instante, se vivió un momento de tensión ya que el hijo del expresidente se estaba enterando en vivo que el fiscal había ordenado su detención.

Mientras tanto, el propio Carlos Nair, en comunicación telefónica con el programa, negó categóricamente las acusaciones y se mostró firme: “¿Por qué voy a estar asustado si no hice nada? Es todo mentira”.