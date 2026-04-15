Eduardo Feinmann reveló el dato que preocupa a Milei: "Vergüenza".

En un clima de extrema tensión, Eduardo Feinmann sacó a la luz en Alguien tiene que decirlo una encuesta de la Universidad de San Andrés que hunde la imagen del Presidente. Entre los términos más repetidos por la gente para describir lo que siente por el mandatario, aparecieron palabras cargadas de odio y una desaprobación que ya roza el 61%.

En la mañana de Radio Mitre, el reconocido periodista sorprendió a su audiencia al leer en vivo los resultados de un relevamiento que no deja lugar a dudas sobre el brutal humor social en la Argentina. Este último, llamado "Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública", fue calificado como impecable por parte del presentador, previo a revelar sus conclusiones: “La Universidad de San Andrés hizo una encuesta, son muy serias las encuestas de la universidad”.

Eduardo Feinmann leyó un dato que preocupa en el gobierno de Milei.

El dato que hunde al gobierno de Javier Milei

El aire se enrareció cuando Feinmann empezó a desglosar los porcentajes de una gestión que parece estar perdiendo el control de la calle y el cariño de la gente. Con el papel en la mano y tono grave, soltó la bomba: “Los que desaprueban su gestión es el 61%. Los que aprueban, el 36%”. A pesar del abismo de 25 puntos de diferencia, el periodista intentó un tibio salvataje al comentar que el nivel de apoyo oficialista “todavía sigue siendo alto”, una frase que sonó más a consuelo para sus oyentes que a realidad estadística ante semejante desplome.

Pero lo más fuerte estaba por venir. El informe de la Universidad de San Andrés no se quedó en los números fríos, sino que hurgó en las vísceras de la sociedad argentina. La consigna era simple y brutal: definir al Presidente en una sola palabra. Lo que Feinmann leyó a continuación fue una radiografía del espanto. “De los sentimientos que genera el presidente, entre los que desaprueban su gestión, la palabra más fuerte es vergüenza”, sentenció el periodista, mientras en el estudio se hacía un silencio sepulcral.

No fue lo único. El "diccionario del rechazo" que expuso la encuesta continuó con términos que exponen una fractura social. “Segunda palabra: rechazo; tercera palabra: asco; cuarta palabra: incertidumbre”, enumeró Feinmann, dejando que cada término golpeara el micrófono. Esas palabras, según el estudio de la prestigiosa universidad, son las que hoy dominan la psiquis de seis de cada diez argentinos, una cifra que debería encender todas las alarmas en el Gobierno Nacional.

En la otra vereda, la grieta se profundiza de manera casi religiosa. Eduardo Feinmann también leyó qué sienten aquellos que todavía forman parte del núcleo duro que apoya al Gobierno. En este sector, la realidad se percibe con otros lentes, casi de forma mesiánica. “Los que aprueban dicen claramente 'esperanza'”, relató el conductor de Mitre.