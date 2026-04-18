Duro mensaje de Feinmann al Gobierno por la ola de amenazas en colegios: "Va a haber un loco"

Feinmann se mostró preocupado por las amenazas en los colegios.

El clima en las escuelas argentinas empezó a generar una preocupación que ya no se puede ignorar. En los últimos días se multiplicaron las amenazas, las pintadas y hasta publicaciones en redes que hablan de posibles ataques dentro de los colegios. Un escenario que encendió las alarmas y llegó con fuerza a la televisión, más particularmente al programa de Eduardo Feinmann.

El periodista de A24 fue uno de los que tomó el tema y lo llevó al centro del debate. Feinmann dejó en claro su preocupación por lo que está ocurriendo. Durante el pase con Pablo Rossi, el conductor no se guardó nada y apuntó directamente al Gobierno.

¿Qué dijo Feinmann sobre las amenazas en los colegios?

Feinmann habló de una escalada que ya no puede ser tomada como una simple “broma adolescente”. En ese sentido, remarcó que la situación es más profunda y que el temor ya está instalado entre padres, docentes y alumnos. Para él, minimizar estos episodios puede tener consecuencias graves.

“Si las autoridades toman esto como una jodita, va a llegar el momento en que va a haber una matanza”, lanzó, en una frase que rápidamente generó impacto. El periodista insistió en que hace falta actuar con urgencia y que no se puede esperar a que ocurra un hecho más grave para reaccionar.

Destacó que cree que cada vez hay más chances de que se repita lo sucedido en Santa Fe hace algunas semanas: "Señores controlen las entradas de los colegios porque va haber algún loco que va a ir con un arma al colegio".

En su análisis, también vinculó el presente con decisiones del pasado en materia educativa. Cuestionó la eliminación de sanciones más estrictas en las escuelas y planteó que eso derivó en una pérdida de límites. “Era estigmatizante poner amonestaciones… ahora tenemos las escuelas que tenemos”, afirmó, dejando en claro su postura.

Además, aportó ejemplos concretos que alimentan la preocupación. Mencionó casos de estudiantes que habrían compartido imágenes con armas dentro de los colegios, una situación que, según él, no puede ser ignorada ni relativizada.

Amenazas como lo ocurrido en Santa Fe empiezan a aumentar.

Otro de los puntos que marcó fue la falta de un protocolo unificado a nivel nacional. Criticó que cada provincia maneje sus propias normas ante este tipo de amenazas y pidió una respuesta coordinada que permita actuar rápidamente ante cualquier situación de riesgo.

El tema, inevitablemente, abrió un debate más amplio sobre el rol del Estado, la escuela y las familias frente a un fenómeno que parece ir en aumento. Y aunque las miradas son distintas, hay algo en lo que todos coinciden: la preocupación es real.

En ese contexto, la advertencia de Feinmann quedó resonando. No solo por el tono, sino por lo que implica. Porque cuando el miedo empieza a instalarse en las aulas, el problema deja de ser aislado.