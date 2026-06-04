Uno por uno, los impuestos de ARCA que vencen en junio 2026

Tras el comienzo del sexto mes del año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó el calendario de impuestos que vencerán en junio del 2026, tanto para las personas físicas como para las jurídicas, con los plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT.
Hay fechas claves a tener en cuenta, como es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma.
Todos los vencimientos de los impuestos de ARCA en junio
Semana del 8 al 12 de junio
Bienes personales
- CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Presentación. Período Fiscal 2025: jueves 11 de junio
- CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Ingreso del saldo. Período Fiscal 2025: viernes 12 de junio
- CUIT 4 - 5 – 6, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Presentación. Período Fiscal 2025 viernes 12 de junio
Responsables autorizados a emitir comprobantes “A”, “A” con leyenda y “M”
- CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: martes 9 de junio
- CUIT 4 - 5 – 6, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: miércoles 10 de junio.
- CUIT 7 - 8 – 9, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: jueves 11 de junio.
Declaración Jurada Empleadores
- CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: martes 9 de junio
- CUIT 4 - 5 - 6 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: miércoles 10 de junio
- CUIT 7 - 8 - 9 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: jueves 11 de junio
Régimen especial Personal de Casas Particulares - Aporte Obligatorio
- Casas Particulares. ART correspondiente a Mayo/2026. Aporte Obligatorio Mayo/2026: miércoles 10 de junio
Trabajadores autónomos
- CUIT 4 - 5 – 6, Autónomos. Mayo/2026: lunes 8 de junio
- CUIT 7 - 8 – 9, Autónomos. Mayo/2026: martes 9 de junio
Ingresos Brutos CABA
Contribuyente Local
- IIBB 0 - 1 Ingresos Brutos. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 5° 2026: jueves 11 de junio
- IIBB 2 - 3 Ingresos Brutos. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 5° 2026: viernes 12 de junio
Semana del 15 al 19 de junio
Micro y Pequeñas Empresas
- CUIT 0 - 1 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Marzo/2026 y DJ Mensual Mayo/2026: jueves 18 de junio
- CUIT 2 - 3 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Marzo/2026 y DJ Mensual Mayo/2026: viernes 19 de junio
Régimen General. Opción anual
- CUIT 0 - 1 Actividades Agropecuarias. Presentación Mayo/2026 e ingreso anual Ejercicios con cierre Mayo/2026: jueves 18 de junio
- CUIT 2 - 3 Actividades Agropecuarias. Presentación Mayo/2026 e ingreso anual Ejercicios con cierre Mayo/2026: viernes 19 de junio
Semana del 22 al 26 de junio
IVA – Declaración jurada
- CUIT 4 - 5 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: lunes 22 de junio
- CUIT 6 - 7 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: martes 23 de junio
- CUIT 8 - 9 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: miércoles 24 de junio
Monotributo
Pago Mensual
- Obligación Mensual. Junio/2026: lunes 22 de junio