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Uno por uno, los impuestos de ARCA que vencen en junio 2026

Todos los detalles sobre las fechas de pago de todas las obligaciones para el sexto mes del año.    

04 de junio, 2026 | 17.42

Tras el comienzo del sexto mes del año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó el calendario de impuestos que vencerán en junio del 2026, tanto para las personas físicas como para las jurídicas, con los plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT.

Hay fechas claves a tener en cuenta, como es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma.

Todos los vencimientos de los impuestos de ARCA en junio

Semana del 8 al 12 de junio

Bienes personales

  • CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Presentación. Período Fiscal 2025: jueves 11 de junio
  • CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Ingreso del saldo. Período Fiscal 2025: viernes 12 de junio
  • CUIT 4 - 5 – 6, Bienes Personales. Acciones y Participaciones. Sociedades Ley 19.550. Declaración Jurada. Presentación. Período Fiscal 2025 viernes 12 de junio

Responsables autorizados a emitir comprobantes “A”, “A” con leyenda y “M”

  • CUIT 0 - 1 - 2 – 3, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: martes 9 de junio
  • CUIT 4 - 5 – 6, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: miércoles 10 de junio.
  • CUIT 7 - 8 – 9, Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”. Información de las retenciones practicadas en Mayo/2026 e ingreso 2° quincena Mayo/2026: jueves 11 de junio.

MÁS INFO

Declaración Jurada Empleadores

  • CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: martes 9 de junio
  • CUIT 4 - 5 - 6 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: miércoles 10 de junio
  • CUIT 7 - 8 - 9 Empleadores. Declaración Jurada. Mayo/2026: jueves 11 de junio

Régimen especial Personal de Casas Particulares - Aporte Obligatorio

  • Casas Particulares. ART correspondiente a Mayo/2026. Aporte Obligatorio Mayo/2026: miércoles 10 de junio

Trabajadores autónomos

  • CUIT 4 - 5 – 6, Autónomos. Mayo/2026: lunes 8 de junio
  • CUIT 7 - 8 – 9, Autónomos. Mayo/2026: martes 9 de junio

MÁS INFO

Ingresos Brutos CABA

Contribuyente Local

  • IIBB 0 - 1 Ingresos Brutos. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 5° 2026: jueves 11 de junio
  • IIBB 2 - 3 Ingresos Brutos. Contribuyentes locales. DV CUIT Anticipo 5° 2026: viernes 12 de junio

Semana del 15 al 19 de junio

Micro y Pequeñas Empresas

  • CUIT 0 - 1 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Marzo/2026 y DJ Mensual Mayo/2026: jueves 18 de junio
  • CUIT 2 - 3 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Marzo/2026 y DJ Mensual Mayo/2026: viernes 19 de junio

Régimen General. Opción anual

  • CUIT 0 - 1 Actividades Agropecuarias. Presentación Mayo/2026 e ingreso anual Ejercicios con cierre Mayo/2026: jueves 18 de junio
  • CUIT 2 - 3 Actividades Agropecuarias. Presentación Mayo/2026 e ingreso anual Ejercicios con cierre Mayo/2026: viernes 19 de junio

MÁS INFO

Semana del 22 al 26 de junio

IVA – Declaración jurada

  • CUIT 4 - 5 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: lunes 22 de junio
  • CUIT 6 - 7 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: martes 23 de junio
  • CUIT 8 - 9 Declaración Jurada. Régimen General. Mayo/2026: miércoles 24 de junio

Monotributo

Pago Mensual

  • Obligación Mensual. Junio/2026: lunes 22 de junio

Uno por uno, los impuestos que vencen en junio.

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