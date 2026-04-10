Duggan explotó en vivo y se la pudrió definitivamente a Milei: "No me jodan"

Duggan explotó en vivo y se la pudrió definitivamente a Milei.

En la pantalla de C5N, el conductor Pablo Duggan fulminó las políticas de Javier Milei y expuso el drama diario de la sociedad. En vivo, el periodista cruzó en vivo al economista libertario Antonio Aracre y repudió la asfixia estatal sobre los sectores más vulnerables y la clase trabajadora.

El debate comenzó con una fuerte defensa del poder adquisitivo en los años anteriores. "Esto no pasaba antes en la Argentina. A mí no me jodan", exclamó el líder del ciclo. Acto seguido, lanzó una brutal definición sobre el impacto real de la motosierra en la calle: "Un trabajo en blanco sí te daba para vivir. Este gobierno ha hecho mierda la vida de los argentinos".

Fue en ese momento que la periodista Marcela Feudale tomó la palabra para acorralar a Aracre con datos concretos sobre la falta de asistencia. "En esta misma mesa, la semana pasada, cuando hablábamos de PAMI, me negaste que PAMI estaba en crisis. Es la noticia que atravesó todo el tiempo. Eso no es una operación, es una realidad", le reprochó a la cara. Además, le recordó sus mentiras previas sobre la entrega de remedios para los abuelos y celebró el reciente freno de la Justicia ante esa insensibilidad gubernamental.

Para rematar el momento, Duggan alertó sobre el vaciamiento general del sistema sanitario. "Están cortando el plan Remediar que es la provisión de medicamentos a 8.000 centros de salud, los centros primarios de salud", denunció.

Duggan explotó en vivo y se la pudrió definitivamente a Milei.

La bronca de Marcela Feudale contra Aracre

A modo de cierre, su compañera desenmascaró la peor cara del discurso oficial para invalidar los reclamos ciudadanos. "¿Esas son operaciones, Tony? ¿O son realidades que atraviesa la gente? Porque, en verdad, si vamos a pararnos desde ese lugar entonces ustedes consideran que es operación la verdad", concluyó.