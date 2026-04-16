Escándalo en Telefé por una intervención de la Policía Federal: "Ilícito".

Gran Hermano Generación Dorada tuvo una enorme cantidad de bajas inesperadas con menos de dos meses al aire: Divina Gloria y Andrea del Boca tuvieron que irse por razones médicas, mientras que Mavinga abandonó por decisión propia y Carmiña Masi fue expulsada por sus dichos racistas contra la nacida en la República Democrática del Congo. Daniela De Lucía también salió por la muerte de su padre, aunque retornó al poco tiempo y se mantiene en competencia. En las últimas horas se rumoreó la posibilidad de que se prescinda de otra concursante: La Maciel.

Esta teoría se vio reforzada por lo ocurrido este jueves 16 de abril, cuando alrededor de la una de la tarde agentes de la Policía Federal llegaron a las inmediaciones de Telefé para hacerle llegar una notificación judicial a la jugadora, debido a una denuncia que pesa en su contra.

La denuncia contra La Maciel y cómo afectará esto a su permanencia en la casa

La Maciel, jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Laura Ubfal, una de las panelistas del ciclo, expuso que La Maciel "solo tiene que firmar" y esto no supondrá peligro alguno para su estadía en la casa. "No romperá aislamiento. Se le acerca el papel al Confesionario, firma y listo". En esa misma línea, recordó: "Ya pasó otras veces".

Cabe recordar que la oriunda de Los Polvorines fue acusada de explotación sexual a menores de edad hace algunas semanas, luego de que 17 jóvenes trans dieran testimonio ante la Asociación Civil Madres Víctimas. Ángel de Brito explicó en LAM que el caso está caratulado como "averiguación de ilícito" y que aún "no hay nada confirmado" ya que "está en instancia de denuncia". “La Maciel les hacía la veña para pararse en la ruta entre los hoteles El Mesidor y Marylin y debían pagarle una suma de dinero, todas las noches. Todas las chicas son trans y menores”, expuso el conductor.