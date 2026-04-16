Los puntajes de River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana: jugador por jugador

River tuvo un día complicado contra Carabobo de Venezuela. El conjunto de Núñez sufrió más de la cuenta el partido, pero finalmente se quedó con una victoria. Aún así, el equipo en la previa del partido ante Boca no mostró su mejor cara y el 1-0 parece poco ante un equipo mucho más débil.



Los puntajes de River vs Carabobo, jugador por jugador

Santiago Beltrán (6): Tuvo poca participación en el partido, pero cuando le tocó aparecer lo hizo. No tuvo acciones de peligro scando un blooper en el final que fue una desinteligencia.

Fabricio Bustos (6): Cubrió bien el lateral derecho, se proyectó pero no tuvo mucha profundidad. Cumplió y, ni por asomo, fue el peor jugador de River.

Germán Pezzella (4): Muy flojo. Fue el que más sufrió en el fondo de la cancha con la línea de cuatro. Le costó y, por el momento, no se adapta a su retorno.

Lautaro Rivero (5): River no sufrió muchas acciones de peligro porque el equipo venezolano no atacó. No obstante, parecía que podía traer peligro ante cualquier pequeño avance.

Matías Viña (5): Al igual que Bustos, tuvo un buen encuentro pero no sufrió. En el primer tiempo fue el que más aportó en ataque por su sector, pero no terminando bien las jugadas.



Kevin Castaño (4): El colombiano no se adaptó nunca a River. En el primer tiempo nunca apuntó hacia adelante, no fue claro y siempre hizo un juego pesado en las transiciones. Un partido como los de siempre para el colombiano.

Fausto Vera (6): Era la figura de la cancha, pero salió lesionado. En el primer tiempo le dio volumen de juego, movilidad y un buen primer toque. Tuvo que salir lesionado y es duda para el Superclásico.

Juan Cruz Meza (6): Intentó el chico. No es responsabilidad suya no haber gravitado, pero si mostró lo que tenía que mostrar: presión, jugar rápido y apuntar a tratar de juntarse con un compañero.

Juanfer Quintero (4): Sin movilidad y fastidioso. No logró conectarse nunca con sus compañeros y nunca estuvo claro.

Ian Subiabre (3): Cerrado en la punta, no desborda, no logra conectarse con sus compañeros. El poco desequilbio lo pone dentro de los jugadores con el debe en contra..

Joaquín Freitas (6): Voluntarioso cuando las cosas no salieron. Trató de juntarse, en el segundo tiempo, con los que le daban peso en el área. Fue uno de los pocos que logró asociarse constantemente.

DT: Euardo Coudet (5): La decisión de poner suplentes pudo haber sido exagerada y no le encontró la vuelta al rival. Movió el banco en el momento justo.

Los suplentes que entraron

Aníbal Moreno (7): Ingresó por la lesión de Fausto Vera. Cambió gran parte del partido y se lo mostró muy fastidioso con sus compañeros cuando no tenían movilidad. El cambio de River arrancó por él. La figura de la cancha.

Sebastián Driussi (6): Con Coudet, el delantero está encontrando su mejor nivel de juego. Autor del gol con una definición de 9 goleador.

Kendry Páez (7): No es la figura de la cancha solo porque tuvo poco tiempo, pero fue el jugador desequilibrante del equipo completamente. Cuando entró él, todo River se despabiló. Buen partido y, por qué no, se ganó el puesto en el Superclásico.