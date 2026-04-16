Horóscopo semanal: ¿Qué señales de salud te manda tu cuerpo según tu signo?

Esta semana, el horóscopo nos alerta sobre la importancia de prestar atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía, ya que el estrés y los hábitos pueden afectar nuestro bienestar. Para cada signo zodiacal hay distintas recomendaciones puntuales que pueden ayudar a mantener el equilibrio físico y emocional en el cuarto mes del año 2026.

Aries debería bajar un cambio porque, aunque la energía está alta, el cuerpo podría manifestar contracturas o dolores de cabeza. Es clave evitar somatizar el estrés y hacer pausas para recuperar fuerzas.

debería bajar un cambio porque, aunque la energía está alta, el cuerpo podría manifestar contracturas o dolores de cabeza. En el caso de Tauro, la resistencia física será su punto fuerte, pero hay que estar atentos a posibles molestias digestivas si se exceden con la comida. Escuchar al cuerpo y evitar excesos es fundamental.

Géminis contará con una mente muy activa, pero el cuerpo puede mostrar signos de cansancio, insomnio o nerviosismo. Desconectarse un poco de las pantallas y descansar mejor será un buen remedio.

contará con una mente muy activa, pero el cuerpo puede mostrar signos de cansancio, insomnio o nerviosismo. Desconectarse un poco de las pantallas y descansar mejor será un buen remedio. Para Cáncer, la sensibilidad emocional puede impactar en la salud física, generando bajones de energía y malestares generales. Rodearse de personas positivas y priorizar el descanso ayudará a superar estos momentos.

Leo tendrá buena energía, pero debe evitar la sobreexigencia para que no aparezcan fatiga muscular o agotamiento. Retomar alguna actividad física con moderación será lo ideal.

tendrá buena energía, pero debe evitar la sobreexigencia para que no aparezcan fatiga muscular o agotamiento. Retomar alguna actividad física con moderación será lo ideal. Virgo puede mejorar su salud si ordena sus hábitos. Esta semana es clave para retomar rutinas saludables en alimentación, sueño y ejercicio, sobre todo si venía con molestias menores.

puede mejorar su salud si ordena sus hábitos. Esta semana es clave para retomar rutinas saludables en alimentación, sueño y ejercicio, sobre todo si venía con molestias menores. Libra debe cuidarse de los cambios de temperatura, ya que la garganta y vías respiratorias estarán sensibles. Además, es recomendable hidratarse bien para fortalecer las defensas.

La astrología detalló las claves para cada uno de los signos zodiacales en el plano de la salud.

Las claves de la salud para el resto de los signos del zodiaco

Escorpio sentirá que su energía está en alza, aunque puede acumular tensiones internas que se reflejarán en la espalda y el cuello. Caminar o meditar lo ayudará a aliviar esas tensiones.

sentirá que su energía está en alza, aunque puede acumular tensiones internas que se reflejarán en la espalda y el cuello. Caminar o meditar lo ayudará a aliviar esas tensiones. Sagitario tiene que moverse con conciencia para evitar pequeños accidentes o golpes por distracción. Prestar atención al cuerpo y evitar la prisa será clave para cuidar su salud.

tiene que moverse con conciencia para evitar pequeños accidentes o golpes por distracción. Prestar atención al cuerpo y evitar la prisa será clave para cuidar su salud. Capricornio se sentirá firme, pero el desgaste acumulado puede generar dolores articulares o cansancio. Es importante bajar la autoexigencia y permitirse momentos de relax.