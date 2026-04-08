Horóscopo: cómo le irá a cada signo en el amor en abril 2026

Durante este mes, la presencia de Marte en Aries activa la iniciativa y la pasión, mientras que Venus en distintos signos aporta matices vinculados a la estabilidad y el deseo

El mes de abril trae movimientos clave en el plano sentimental según el horóscopo y la astrología, con tránsitos planetarios que impactan en los vínculos, las decisiones y las emociones. La energía de Aries, junto a la influencia de Venus y Marte, marcará el pulso de las relaciones durante estas semanas.

Aries

Abril se presenta como un período decisivo en el amor para Aries. La presencia de Marte en su signo desde el 9 impulsa el deseo de profundizar vínculos y generar cambios en la dinámica afectiva. Este tránsito favorece la iniciativa, las conversaciones directas y la posibilidad de fortalecer relaciones cercanas con mayor autenticidad.

Tauro

Tauro cuenta con un escenario favorable gracias a la presencia de Venus en su signo, lo que promueve la estabilidad emocional. La Luna llena en Libra de comienzos de mes iluminó aspectos que requieren equilibrio en pareja. Con la llegada del Sol a su signo el 20 de abril, se refuerza la seguridad para tomar decisiones en el plano amoroso.

Géminis

Géminis atraviesa un período de cambios en su forma de vincularse. La entrada de Venus en su signo el 24 despierta la necesidad de conexión intelectual y nuevas experiencias. Sin embargo, la influencia de Urano hacia fin de mes puede generar situaciones inesperadas o giros abruptos en relaciones existentes.

Cáncer

Cáncer enfrenta un mes de introspección emocional. Las energías de abril invitan a equilibrar impulsos con sentimientos más profundos. Este signo tendrá la oportunidad de revisar sus decisiones afectivas y mejorar la forma en que comunica sus necesidades dentro de los vínculos.

Leo

Leo experimenta una combinación de pasión y búsqueda de estabilidad. Marte en Aries potencia el deseo y la iniciativa en el amor, mientras que la Luna nueva en ese signo abre la puerta a nuevos comienzos. Se trata de un período propicio para revitalizar relaciones o iniciar nuevas conexiones.

Virgo

Virgo inicia el mes con la necesidad de realizar ajustes en su vida amorosa. Las reflexiones surgidas tras la Luna llena en Libra pueden traducirse en cambios concretos durante la segunda mitad de abril. La influencia de Mercurio en Aries favorece el diálogo directo y sincero en las relaciones.

Libra

Libra comenzó abril con una fuerte carga emocional tras la Luna llena en su signo. Este tránsito marca un momento de claridad en cuestiones afectivas, donde se evidencian decisiones postergadas. Venus en Tauro aporta estabilidad, mientras que la Luna nueva en Aries impulsa nuevos comienzos en pareja.

Con el avance de abril, la influencia de Urano y otros tránsitos puede traer giros inesperados en el plano sentimental

Escorpio

Escorpio vive un mes intenso en el amor, con una marcada tendencia a la impulsividad. La presencia de Marte en Aries activa el deseo y puede llevar a tomar decisiones rápidas, como iniciar romances o expresar sentimientos. La clave estará en canalizar esa energía para evitar arrepentimientos.

Sagitario

Sagitario transita abril con un fuerte impulso romántico. La influencia de Marte en Aries favorece la pasión y la iniciativa, invitando a vivir nuevas experiencias. Venus en Tauro aporta equilibrio, lo que permite disfrutar del amor con mayor estabilidad y armonía.

Capricornio

Capricornio podría enfrentar tensiones en el ámbito afectivo durante este mes. La energía de Aries pone a prueba su necesidad de estabilidad y control. Las experiencias de estas semanas invitan a aceptar cambios y flexibilizar posturas en las relaciones.

Acuario

Acuario atraviesa un período dinámico en el amor, con mayor impulso para tomar decisiones en sus vínculos. La energía de Aries favorece encuentros y confesiones. Hacia el final del mes, la influencia de Urano puede traer cambios inesperados que transformen su panorama afectivo.

Piscis

Piscis vive un mes de transición emocional. La presencia de Venus en Tauro brinda estabilidad y bienestar en las primeras semanas. Sin embargo, la energía de Aries impulsa a tomar decisiones más concretas en el amor, alineadas con deseos personales y objetivos a futuro.