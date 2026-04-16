Ver San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

El Ciclón juega su segudno partido por Sudamericana.

San Lorenzo recibe este jueves a las 21:30 a Deportivo Cuenca de Ecuador por la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana. El equipo que dirige Gustavo Álvarez busca mantener el invicto que conserva desde que asumió como director técnico, con dos victorias (frente a Estudiantes y Midland) y tres empates (frente a Deportivo Riestra en el debut, contra Recoleta y ante Newell´s Old Boys de Rosario).

El Ciclón viene de igualar en el Marcelo Bielsa en un partido muy chato en lo futbolístico que no le suma demasiado a nivel local, ya que hoy está noveno y por diferencia de gol con Independiente se está quedando afuera del playoff a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular. Pero jugará frente al Rojo la última fecha del grupo, en lo que podría ser un mano a mano por pasar de ronda.

Por dónde ver San Lorenzo contra Deportivo Cuenca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca será transmitido por DSports.

Álvarez piensa en cambios para el partido copero

De acuerdo a lo que será el cruce con el equipo ecuatoriano, el entrenador meterá mano de mitad de cancha para adelante. Nicolás Tripichio regresa al equipo (fue baja por suspensión frente a la Lepra) pero jugará como carrilero derecho, en lugar de Goyo Rodríguez; mientras que su lugar al lado de Manuel Insaurralde será ocupado por Gonzalo Abrego, en una apuesta nueva del DT.

El Ciclón viene de empatar con Newells.

Por su parte, en la delantera para jugar al lado de Alexis Cuello la apuesta del ex entrenador de Temperley y la U de Chile sería por Matías Hernández. Y en la zaga central sigue firme Montenegro para acompañar a Romaña. De este modo, el once titular de San Lorenzo podría ser con Gill; E. Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Abrego, Insaurralde, De Ritis; Barrios; M. Hernández y Cuello.

El calendario de San Lorenzo de cara a lo que viene