San Lorenzo vs Deportivo Cuenca por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo vivirá una noche especial en el Nuevo Gasómetro cuando reciba al Deportivo Cuenca este jueves por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, en lo que será su debut como local en el certamen continental. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega con la necesidad de conseguir su primer triunfo en la era del nuevo entrenador y con una oportunidad de oro: ganar para treparse a la cima del grupo, aprovechando que el estadio estará completamente agotado tras venderse los últimos abonos destinados a la fase de grupos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca?

El partido entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 16 de abril de 2026, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por DSports y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el venezolano Yender Herrera, con asistencia del VAR a cargo del colombiano Leonard Mosquera.

El Ciclón llega a este compromiso con una chance inmejorable de trepar a la primera posición del Grupo D. Tras dos fechas disputadas, Deportivo Cuenca encabeza la zona con 3 puntos, mientras que San Lorenzo se ubica en la tercera posición con apenas 1 unidad. El empate 1-1 entre Santos y Recoleta por la segunda fecha dejó el grupo apretado y le abre las puertas al conjunto argentino para dar un golpe de autoridad en casa.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez vienen de empatar sin goles ante Newell's en el Torneo Apertura, un resultado que dejó sabor amargo en Boedo. "El punto es insuficiente. No somos decisivos ni determinantes por fuera, y por dentro nos falta ese pase final", expresó el entrenador tras ese compromiso, dejando en evidencia la falta de contundencia que viene mostrando el equipo en las últimas presentaciones.

San Lorenzo se mantiene invicto en la era de Gustavo Álvarez con tres empates y una victoria, pero quedó relegado al noveno lugar del Torneo Apertura, fuera de la zona de clasificación a los playoffs. El regreso a las copas internacionales tras años de ausencia representa un aliciente especial para el club, que hará su debut como local en la Sudamericana con el estadio completamente lleno.

Por su parte, el Deportivo Cuenca llega a Buenos Aires como líder del grupo tras haber sorprendido en la primera fecha al vencer 1-0 a Santos en Ecuador. El gol olímpico de su capitán Lucas Mancinelli desde el tiro de esquina fue la genialidad que le dio los tres puntos al conjunto "Morlaco" en aquel compromiso histórico.

Sin embargo, los ecuatorianos vienen de sufrir un duro golpe anímico previo al viaje. El pasado domingo cayeron 3-2 ante Independiente del Valle en la fecha 8 de la LigaPro, en un partido donde llegaron a estar ganando 2-0. Esa derrota los mantiene en la quinta posición del torneo local, aunque el equipo dirigido por el argentino Jorge Célico había mostrado un buen nivel al vencer 2-0 a Emelec días antes. El conjunto preparó este compromiso entrenando en Buenos Aires: el martes trabajó en La Quemita, complejo de Huracán, mientras que el miércoles afinó detalles en la Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors ubicado junto a La Bombonera.

El Deportivo Cuenca se caracteriza por tener una fuerte impronta argentina, con Jorge Célico al mando desde diciembre de 2025 y varios futbolistas argentinos en el plantel como Lucas Mancinelli, Maccari y el delantero Nicolás Leguizamón. El conjunto se destaca por un juego ordenado y transiciones rápidas que ya le han dado rédito en esta Copa Sudamericana. Además de Mancinelli, otras figuras a seguir del equipo ecuatoriano son Jorge Ordoñez y Germán Rivero.

Formaciones probables de San Lorenzo y Deportivo Cuenca

El técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, recupera una pieza clave para este encuentro: Nicolás Tripichio regresa al equipo tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y ocupará el sector derecho del mediocampo en lugar de Gregorio Rodríguez. Sin embargo, la sorpresa en el once titular será la inclusión de Matías Hernández, juvenil de la categoría 2005 que tendrá su primera titularidad en Primera División reemplazando a Rodrigo Auzmendi en el ataque.

El Ciclón no podrá contar con Gastón Hernández, quien continúa con una lesión de larga data, mientras que Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino y Franco Lorenzón quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica. El esquema táctico será el habitual 4-4-1-1 con Nahuel "Perrito" Barrios como enganche y Alexis Cuello como referencia de área acompañado por el debutante Hernández.

Por el lado del Deportivo Cuenca, Jorge Célico mantendría el esquema 4-1-4-1 que le ha dado buenos resultados en este inicio de Copa Sudamericana. El equipo se para con un volante de contención claro en Vega, mientras que en el mediocampo tendrá a su capitán y figura Lucas Mancinelli, autor del gol olímpico ante Santos, junto a Maccari, González y Díaz.

El argentino Nicolás Leguizamón será la referencia ofensiva del conjunto ecuatoriano, apoyado por un mediocampo que busca llegadas constantes y transiciones veloces. El once morlaco que entrenó en la Casa Amarilla este miércoles no presenta grandes dudas y mantendría la base del equipo que venció a Santos en la primera fecha del grupo.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios; Matías Hernández, Alexis Cuello.

Probable formación de Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega; Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González, Melvin Díaz; Nicolás Leguizamón.

San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: Ficha técnica