C5N rompe el mercado: confirman dos regresos que pueden cambiar el rating

C5N confirma dos grandes regresos.

En la televisión argentina hay movimientos que pasan desapercibidos y otros que sacuden el tablero. Esta vez, el golpe vino de C5N, que decidió apostar fuerte y traer de vuelta a dos nombres históricos para reforzar uno de sus programas más emblemáticos.

El escenario elegido no es menor: Duro de Domar. El ciclo, que supo marcar una época con debates picantes y panelistas de peso, vuelve a mirar a su propia historia para recuperar ese ADN que lo convirtió en referencia.

¿Quiénes son los panelistas que vuelven a Duro de Domar?

Y ahí aparecen los protagonistas de este regreso que ya está dando que hablar. Por un lado, El Chavo Fucks. Por el otro, Guillermo Pardini. Dos nombres que no necesitan presentación dentro del universo del programa y que, en su momento, supieron destacarse con estilo propio.

Chavo Fucks y Guillermo Pardini regresan a C5N.

La noticia no es solo el regreso, sino el contexto. Ambos vuelven a un espacio donde brillaron, donde construyeron parte de su identidad mediática y donde dejaron momentos que todavía hoy se recuerdan. En un medio que vive de la renovación constante, apostar por figuras con historia también es una jugada.

Según trascendió, el debut será inmediato. Los dos periodistas ya se suman al aire y vuelven a la dinámica del programa, aunque con una particularidad: no estarán todos los días. Su participación será rotativa, pero con presencia fija dentro del panel.

En C5N lo leen como un refuerzo clave. Duro de Domar necesita volumen, debate y nombres que generen repercusión. Y en ese sentido, la vuelta de Fucks y Pardini apunta directamente a recuperar ese espíritu.

El impacto ya empezó a sentirse. En redes, la noticia fue bien recibida por quienes recuerdan aquellas épocas del programa, mientras que otros ven en esta decisión un intento claro de reposicionar el ciclo en la pelea por el rating.

Porque en la televisión actual, nada es casual. Cada movimiento responde a una estrategia. Y traer de vuelta a dos históricos no es solo nostalgia: es una señal. La apuesta está hecha. Ahora, la pregunta es si este regreso logrará lo que el canal busca: volver a poner a Duro de Domar en el centro de la conversación.