Ángel de Brito destrozó a una figura de Telefé en vivo: "Pelotu…"

Ángel de Brito se la pudrió a una figura de Telefe.

Gran Hermano supo impulsar la carrera de varios de sus participantes en los medios. Gracias a la notoriedad que les otorgó el certamen, cuentan con gran presencia en el ambiente personas como Juli Poggio; Daniela Celis; "La Tora" Villar o Nacho Castañares. Sin embargo, puede que una de las figuras más recordadas del reality sea Juliana "Furia" Scaglione.

Debido a su personalidad tan frontal y directa, se ganó un auténtico fandom durante su estadía en GH, algo que la hizo un gran atractivo para otros programas de estas características. Un ejemplo de esto es La cárcel de los gemelos, un ciclo español en el cual convocaron a la porteña y donde ya está dando que hablar. En uno de sus últimos recortes virales, destrozó a Ángel de Brito: "Decile al pelotudo ese que dejen de defender lo indefendible". Lejos de quedarse callado, el conductor le respondió en LAM.

Furia, exparticipante de Gran Hermano.

Ángel de Brito le respondió a Furia

"Qué fuerte", deslizó el presentador una vez que pasaron el informe al aire. "Te amaba en Bondi", mencionó una de sus compañeras, aunque esto no aplacó la puntada que ejecutaría luego. "Está celosa de La Tora, porque yo hablé bien de La Tora y se volvió loquita", lanzó en alusión a sus elogios para con Lucila Villar, quien lleva las riendas de la transmisión de GH junto a "Fefe" Bongiorno. "¿Le tenés miedo?", consultó Denise Dumas. "¿A quién? ¿A Furia? Pero dejá de preguntar boludeces", respondió tajante.

"Es muy infantil Furia, es muy infantil. Me parece entre infantil y de ignorante. Tampoco es que La Tora me parece Susana Giménez, hace bien su trabajo, la gente la elige, punto. Furia fue al streaming y chocó, no la vio nadie", prosiguió sin quitar el pie del acelerador, comentando que le parece "muy tonto el argumento" y que "en vez explicarme un poco más" sobre el conflicto con La Tora "me dice 'pelotudo'". "Bueno, pelotuda sos vos Furia, qué querés que te diga", cerró sin despeinarse.