Luna nueva del 17 de abril: cuándo es y rituales para hacer, según el Feng Shui (Créditos: iStock)

El próximo viernes 17 de abril llega una Luna Nueva y se presenta un momento clave del ciclo lunar para renovar energías del hogar y de la vida personal. En esta ocasión, las nuevas energías llegan para dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirle paso a nuevos proyectos. Según el Feng Shui, esta fase es ideal para sembrar intenciones, ya que la oscuridad del cielo simboliza el terreno fértil donde todo está por nacer.

Qué significa que haya la Luna nueva el 17 de abril

El calendario lunes 2026, establece que la Luna nueva tendrá lugar el próximo viernes 17 de abril. Se trata de un fenómeno en el que el satélite natural se encontrará alineado entre la Tierra y el Sol, lo que hará que su cara visible quede completamente en sombras desde nuestra perspectiva. Básicamente, no se podrá ver la Luna.

Este evento marca el inicio del mes lunar y es el punto de partida para una fase de crecimiento que durará aproximadamente 28 días. Para quienes creen en su energía, se trata de un momento ideal para mirar hacia adentro, reflexionar sobre lo que querés lograr en el resto del año y, sobre todo, realizar esos rituales que ayudan a que la prosperidad.

La Luna nueva trae la oscuridad que desde el Feng Shui consideran clave para plantar nuevas intenciones

Rituales de Feng Shui para potenciar la abundancia

Si sentís que tu rutina está un poco estancada o simplemente querés aprovechar este impulso cósmico para atraer abundancia, es el momento justo para cambiarlo. Desde el Feng Shui consideran que es momento ideal para, con pequeños gestos conscientes, buscar que el "Chi" (la energía vital) fluya sin obstáculos.

Ritual de limpieza

Para el Feng Shui, el orden externo es un reflejo de nuestro estado interno. Por eso, durante la Luna nueva, la primera recomendación es hacer una limpieza profunda de los espacios. Podés empezar por ventilar bien cada habitación, dejando que el aire renovado circule. Si tenés sahumerios de sándalo o ruda, pasalos por los rincones para disipar las "vibras" pesadas o negativas que se hayan acumulado durante la semana.

Además, recomiendas utilizar el poder del agua y la sal. Podés colocar un cuenco con agua limpia y una pizca de sal marina cerca de la entrada de tu casa. La sal actúa como un imán para las energías negativas, neutralizándolas antes de que ingresen a tu santuario personal. Al día siguiente, descartá el agua fuera de la casa para simbolizar la eliminación de los bloqueos.

Rituales de abundancia

Para quienes buscan específicamente mejorar su situación económica o profesional, existen prácticas milenarias que cobran fuerza bajo las energías de la Luna nueva. Una de ellas es la utilización de elementos cítricos: podés colocar cáscaras de naranja secas en un recipiente o utilizar aceites esenciales de limón. Para el Feng Shui, los aromas frescos y vibrantes están directamente relacionados con la vitalidad y el éxito financiero.

Desde el Feng Shui señalan que se pueden hacer varios rituales para alejar lo negativo y atraer la abundancia (Créditos:Freepik )

También, se puede aprovechar para escribir tus metas en un papel blanco con tinta roja (el color de la activación según esta filosofía). Sé específico con lo que deseás y guardá ese papel en una caja de madera o metálica junto a algunas monedas de curso legal. Este acto simbólico de "plantar" tus deseos durante la oscuridad lunar ayudará a que, a medida que la Luna crezca en el cielo, también lo hagan tus oportunidades de progreso. Recordá que lo más importante es realizar estas acciones con convicción y serenidad.