Un ritual de limpieza energética con agua se volvió viral en TikTok.

En TikTok, los rituales caseros para atraer buenas energías y alejar la negatividad se volvieron tendencia, y uno en particular está causando furor: la limpieza energética con un simple vaso de agua. Según los usuarios que lo practican, no solo ayuda a “descargarse” de malas vibras, sino también a mejorar aspectos de la vida cotidiana como la salud, el trabajo, el dinero y hasta el amor.

Lo más llamativo es que este ritual no requiere de elementos sofisticados ni difíciles de conseguir: alcanza con agua, un poco de aceite y arroz, ingredientes que casi todos tenemos en casa.

Paso a paso del ritual

Preparar el vaso: llená un vaso con agua y añadí un chorro abundante de aceite. Esperá a que el aceite suba a la superficie y deje de formar burbujas. La cruz protectora: con un puñado de arroz en la mano, hacé varias veces la señal de la cruz sobre el vaso mientras repetís la frase: “Por el poder de la madre tierra de los cuatro elementos, le saco ese mal de ojo o ese malestar a (nombre de la persona)”. Activar la limpieza: volcá el arroz en el vaso y observá cómo se hunde en el agua. Si vuelve a generar burbujas, significa que está absorbiendo la mala energía. El cierre del ritual: el arroz que quede en tu mano debés frotarlo, agradecer con la frase “Gracias madre tierra por todo lo que me das”, y tirarlo a una maceta. El vaso debe permanecer 12 horas en un lugar oscuro y luego su contenido debe desecharse en la tierra, fuera de la casa.

Más que un gesto simbólico

Para muchos, este ritual no es solo una práctica energética sino también un ejercicio de intención y agradecimiento, que genera una pausa en la rutina y una forma simbólica de “resetear” el ánimo. Esa mezcla de sencillez, espiritualidad y resultados inmediatos es lo que lo convirtió en un éxito viral en redes.