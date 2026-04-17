San Lorenzo pegó en los momentos justos y venció a Deportivo Cuenca: goles y resumen del partido

San Lorenzo logró una victoria fundamental en sus aspiraciones continentales al derrotar por 2 a 0 a Deportivo Cuenca de Ecuador, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras un primer tiempo cerrado, el conjunto azulgrana destrabó el partido en el complemento gracias a su efectividad en la pelota parada y una gran definición colectiva.

El partido comenzó con un San Lorenzo dominante pero con dificultades para profundizar. Durante la primera mitad, las ocasiones más claras estuvieron en los pies de Nicolás Tripichio, quien tuvo dos oportunidades netas: una definición de hombro que salió rozando el palo y un intento de emboquillada que no prosperó. Deportivo Cuenca, bien plantado, intentó manejar los tiempos pero no logró inquietar al arquero local.

La paridad se rompió a los 16 minutos del segundo tiempo. Tras un córner preciso ejecutado por Matías Reali, el colombiano Jhohan Romaña se impuso en las alturas con un cabezazo certero que venció la resistencia de Facundo Ferrero, desatando el festejo en el Bajo Flores.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Gustavo Álvarez encontró más espacios. A los 27 minutos, tras una gran jugada colectiva iniciada en mitad de cancha y una nueva asistencia de Reali, Nicolás Tripichio conectó una volea impecable desde la puerta del área para colocar el balón contra el palo más lejano y sentenciar el 2 a 0 definitivo.

Sobre el final, el "Ciclón" manejó los hilos del encuentro sin sobresaltos, ante un conjunto ecuatoriano que sintió el impacto de los goles y no tuvo reacción. Gracias a este resultado, San Lorenzo alcanza los 4 puntos en el Grupo D, superando por una unidad a Deportivo Cuenca (3). En la próxima jornada, el equipo argentino buscará seguir por la senda del triunfo cuando reciba a Santos, con el objetivo de dar un paso clave hacia la clasificación.

Síntesis del partido:

San Lorenzo (2): Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Ábrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca (0): Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.