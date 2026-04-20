Andrea del Boca: qué le pasó en la cara y cómo está hoy tras su accidente en Gran Hermano

A raíz del impacto, presentó lesiones visibles como un corte en el labio y complicaciones dentales que requirieron atención

La reaparición pública de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano 2026 generó un fuerte impacto en redes sociales. Luego de un accidente que obligó a su internación, surgieron dudas sobre su estado de salud y posibles secuelas físicas, especialmente en el rostro.

El accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Durante su participación en el reality de Telefe, Andrea del Boca protagonizó un episodio que derivó en su salida abrupta del programa. El hecho ocurrió el 6 de abril, cuando sufrió una caída dentro de la casa que requirió su traslado urgente a una clínica de San Isidro.

No se trató del primer inconveniente de salud durante su estadía en el ciclo, ya que semanas antes había tenido que abandonar momentáneamente el juego por otro problema médico. Sin embargo, en esta ocasión, la gravedad del accidente impidió su regreso.

La actriz formaba parte de la denominada “Generación Dorada” del programa y era considerada una de las participantes más fuertes, lo que incrementó la repercusión de su salida.

Qué le pasó en la cara a Andrea del Boca

Tras el accidente, se conocieron detalles sobre las lesiones que sufrió Andrea del Boca. Entre las consecuencias visibles, presentó un corte en el labio y complicaciones dentales que requirieron atención inmediata.

Según explicó la propia actriz, debió utilizar una placa de plástico debido a que algunas piezas dentales quedaron flojas tras el impacto. Este tipo de lesiones generó preocupación entre seguidores y televidentes, que especulaban con posibles secuelas estéticas.

Sin embargo, las imágenes recientes despejaron gran parte de esas dudas. En su reaparición pública, no se observaron marcas visibles en su rostro, lo que sugiere una evolución favorable en la recuperación externa.

Cómo está la salud de Andrea del Boca hoy

A semanas del episodio, Andrea del Boca fue vista en un encuentro con excompañeros, donde se mostró en buen estado general. Las fotos del momento se viralizaron rápidamente y evidenciaron que no presenta signos notorios del accidente.

Durante su participación en el reality, la actriz sufrió una caída que derivó en su traslado urgente a un centro médico

De acuerdo a sus propias declaraciones, continúa bajo seguimiento médico. “Tengo que ir al médico, estoy curándome”, señaló en un breve contacto con la prensa a la salida de su domicilio.

Más allá de la recuperación estética, el proceso incluyó controles más profundos. Luego del accidente, los profesionales indicaron estudios cardiológicos para descartar complicaciones. Entre ellos, la actriz mencionó la realización de un Holter, un dispositivo que permite monitorear el ritmo cardíaco durante un período prolongado.

Las consecuencias del accidente y el posible regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

El impacto de la caída de Andrea del Boca no solo fue físico, sino también determinante para su continuidad en el reality. A diferencia de otras salidas temporales, este episodio la dejó fuera de competencia por razones de fuerza mayor.

A pesar de ello, existe la posibilidad de un regreso. Con la apertura del repechaje prevista para fines de mayo, Andrea del Boca aparece como una de las posibles candidatas a reingresar al programa, en caso de que su recuperación lo permita.

Mientras tanto, su evolución continúa bajo control médico y con señales positivas. La ausencia de secuelas visibles y el seguimiento profesional indican un proceso favorable, aunque todavía en curso