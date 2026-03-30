Topa se quebró mientras hablaba sobre la crisis de Javier Milei: "La situación"

Topa se quebró mientras hablaba sobre la crisis de Javier Milei.

En diálogo con Infobae en Vivo, Diego Topa expuso el sacrificio diario de millones de argentinos y se quebró en llanto. Además, el ídolo de los más chicos celebró su flamante incorporación a la Televisión Pública.

La angustia se apoderó del artista al reflexionar sobre la inmensa lucha de los padres para sostener la alegría en sus hogares. "Ya lloro, ¿no te das cuenta?", confesó con la voz rota. "Hoy, en la situación que está nuestro país, yo siento que en todos los hogares están haciendo magia para que esos chicos puedan estar contentos, con un plato de comida, con alegría, llevarlos al teatro", relató.

El ajuste también golpea con fuerza a la industria del espectáculo. El actor explicó los enormes obstáculos financieros para salir de gira nacional. "Nos cuesta mucho hacer un show a todos los que hacemos teatro también, llevarlo al interior del país", reconoció. Sin embargo, ratificó su compromiso absoluto con el público federal: "Yo trato de cuidar la calidad del show, porque lo que ven en Capital quiero que lo vean en el interior".

Para dimensionar su lazo con la audiencia, reveló sus gestos solidarios ocultos. "Me escribe una abuela que me dice 'no sabés, tengo ganas de ir pero llego para la entrada y...'. Y yo hago magia y 'venite igual'", relató emocionado ante el entrevistador.

Topa se quebró mientras hablaba sobre la crisis de Javier Milei.

Su llegada a la TV Pública

En medio de este escenario tan complejo, el conductor valoró su regreso a la señal estatal como una herramienta de inclusión. "Estoy en todas las clases sociales, yo sé que voy a llegar a lugares que ningún canal llega", aseguró. Su objetivo apunta directo a la contención de los menores: "Y tengo ganas de llegar a esos lugares, porque yo sé que en nuestro país hay chicos que necesitan cantar, reír, emocionarse, jugar, conectarse con el alma de niño". "Yo vengo de una familia muy humilde y mis papás me enseñaron muchos valores. Yo iba a la Televisión Pública cuando era chiquito. Voy a ese canal y es como conectarme con mis genes", concluyó.