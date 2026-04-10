Laura Di Marco hizo un papelón y la domaron al aire de Gelatina: "Operadora"

Laura Di Marco hizo un papelón y la domaron al aire de Gelatina.

Durante su visita a Gelatina, la periodista Laura Di Marco protagonizó un verdadero papelón al intentar comparar los actuales insultos del presidente Javier Milei con supuestos episodios del pasado. Sin embargo, Pedro Rosemblat y Ari Lijalad expusieron la debilidad de sus argumentos.

El conflicto comenzó cuando la invitada buscó relativizar la violencia verbal del actual mandatario. "Yo fui acosada durante más de una década por La Cámpora, el kirchnerismo. Amenazaron a mi hija, por ejemplo. Cosas que son mucho peores", lanzó.

De inmediato, Rosemblat pidió precisiones. "Bueno, tuits de La Cámpora. Eran denuncias anónimas", titubeó Di Marco. Frente a esa frágil respuesta, el animador fue tajante: "Claro, pero acá no es anónimo, es el Presidente llamándote 'operadora roniosa'. ¿Te pasó durante el kirchnerismo que la Presidenta te llamó 'operadora roñosa'?".

El odio del Presidente a los periodistas

En ese instante, Ari Lijalad tomó la palabra para desnudar el verdadero problema de la Casa Rosada. "El contexto actual es un contexto del Presidente incitando al odio contra periodistas, que yo siempre digo, no es una cuestión personal, sino que Milei está peleado con la información periodística", sentenció el periodista.

Laura Di Marco hizo un papelón y la domaron al aire de Gelatina.

Para dar por cerrado el debate, el panelista recordó una medida clave de Cristina Kirchner a favor de la labor informativa. "Hasta el 2009 a los periodistas se nos denunciaba por calumnias e injurias y se nos perseguía judicialmente, hasta que en el 2009, después de dos sanciones que tuvo el país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y caso Kimel, Cristina modificó el código penal y eximió a los periodistas", remató.