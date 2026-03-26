Jorge Rial reveló el secreto mejor guardado de Javier Milei: "Pasó algo"

Jorge Rial reveló el secreto mejor guardado de Javier Milei.

En Carnaval Stream, el periodista Jorge Rial apuntó sin filtros contra Javier Milei tras la ausencia del mandatario a una cita judicial clave. El conductor reveló los detalles del conflicto legal y expuso la inacción oficial durante la jornada.

El origen de la disputa se remonta al año pasado, cuando el líder libertario en persona inició acciones legales contra el comunicador. Con evidente molestia por las reiteradas demoras en el proceso, el periodista aprovechó su espacio en internet para hacer público el reciente desplante. "A mí me pasó algo, aprovecho para contarlo. Hoy a las 10 de la mañana tenía una mediación con el presidente Milei, de un juicio que nos empezó el Presidente y que lo postergó ya dos veces", relató frente a las cámaras con un tono de fastidio.

Para sumar mayor contexto a la situación, precisó el momento temporal exacto del inicio del litigio: "Juicio que nos empezó en julio del año pasado".

Rial cuestionó la demanda y acusó a los funcionarios de utilizar los tribunales como una simple herramienta de censura. "Un juicio que, entre paréntesis te digo, desde el primer día que lo presentaron no adjuntaron una sola prueba. Es una causa con una carátula nada más que para perseguir periodistas", sentenció.

Jorge Rial reveló el secreto mejor guardado de Javier Milei.

La agenda de Milei

El periodista expuso la nula cantidad de compromisos oficiales del líder de La Libertad Avanza durante la mañana y repudió su constante interacción virtual. "¿Y qué pasó hoy? No se presentó", confirmó primero. Luego, cerró con una acusación letal sobre el carácter y el comportamiento del titular del Poder Ejecutivo: "La verdad yo dije 'bueno, debe estar ocupado'. Hoy no tuvo agenda. Tuiteando todo el puto día, boludeando todo el día en Twitter y no tuvo las agallas de presentarse, porque me hubiese gustado mucho intercambiar con él".