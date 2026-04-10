Conmoción para los fanáticos de Game Of Thrones: falleció un actor importante de la serie tras luchas contra una dura enfermedad

Falleció un actor de Game of Thrones.

El universo de Game of Thrones volvió a teñirse de luto. Esta vez no fue por una escena trágica en pantalla ni por un giro inesperado del guion, sino por una noticia que golpeó de lleno a sus fanáticos en todo el mundo: murió uno de los actores que formó parte de la icónica serie. Tenía apenas 35 años.

¿Quién es el actor de Game of Thrones que falleció?

Se trata de Michael Patrick. La confirmación llegó de la manera más dolorosa. Fue su esposa, Naomi Sheehan, quien decidió comunicarlo a través de sus redes sociales con un mensaje que conmovió a todos. Sin vueltas, relató los últimos días del actor y dejó en claro que, pese a la dureza del momento, partió en paz, rodeado de sus seres queridos.

Michael Patrick había actuado en Game of Thrones.

¿Qué enfermedad tenía Michael Patrick?

Patrick llevaba más de un año luchando contra una enfermedad devastadora: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El diagnóstico se había conocido en febrero de 2023 y, desde entonces, su vida cambió por completo. La enfermedad, que afecta progresivamente las funciones motoras, fue avanzando con el tiempo, condicionando cada aspecto de su día a día.

En sus últimos días, el actor permaneció internado en el Hospicio de Irlanda del Norte, donde recibió cuidados paliativos. Según el testimonio de su esposa, el entorno fue de contención absoluta. Familia, amigos y un equipo médico que lo acompañó hasta el final en un clima de serenidad que, en medio del dolor, trajo algo de alivio.

Pero lo que más impactó no fue solo la noticia de su muerte, sino la forma en la que transitó la enfermedad. Naomi lo describió como un hombre que nunca perdió su esencia. “Una inspiración”, lo definió, destacando su energía, su humor y esa capacidad de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Michael Patrick sufría de ELA.

Más allá de su paso por Game of Thrones, Michael Patrick había construido una carrera sólida en la televisión británica. Participó en distintas producciones y logró consolidarse como un actor versátil, respetado dentro de la industria. Sin embargo, uno de los hitos más importantes de su trayectoria llegó en el último tiempo.

En 2024, protagonizó una versión de Ricardo III que marcó un antes y un después. No solo por la calidad de su interpretación, sino porque se convirtió en el primer actor con discapacidad en encarnar ese personaje en Irlanda. Una apuesta artística que, además, reflejaba su propia realidad.

Hoy, su partida deja un vacío difícil de llenar. Pero también una huella profunda en quienes lo conocieron y en quienes siguieron su trabajo. Porque más allá de la enfermedad, eligió vivir con intensidad hasta el final.