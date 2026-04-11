Disney+ sorprendió esta semana con las primeras imágenes de "Zambrano", el spin-off de El encargado protagonizado por Gabriel "El Puma" Goity. El actor retoma al abogado penalista que fue uno de los personajes más recordados de la serie protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y que ahora tendrá su propia historia.

Quién es Zambrano y de qué trata la nueva serie

Zambrano era el antagonista legal de Eliseo, el encargado interpretado por Guillermo Francella. En la nueva serie, ese personaje pasa al centro de la escena. La sinopsis lo describe como un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar, y la historia promete explorar el lado oscuro y sombrío detrás de su aparente éxito, con un toque de humor negro que es marca registrada de Cohn y Duprat.

Quiénes están detrás del proyecto

La serie mantiene el sello de la saga original. La dirección es de Martín Hodara y la producción está a cargo de Pampa Films, la misma productora detrás de El encargado. Cohn y Duprat continúan como creadores del proyecto, lo que garantiza la continuidad estética y narrativa con la serie madre.

Las grabaciones comenzaron en marzo de 2026 y se espera que la cronología de la historia siga una línea cercana al final de la cuarta temporada de El encargado, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre ese punto.

Cuándo se estrena

El estreno está proyectado para mediados de 2027 en Disney+. El anuncio llega pocos días después de que la plataforma también confirmara la cuarta temporada de El encargado, consolidando a la franquicia como una de las apuestas más fuertes de Disney+ en contenido argentino y latinoamericano.

Por qué importa este lanzamiento

El encargado se convirtió en una de las series en español más vistas en toda Latinoamérica desde su estreno. El hecho de que Disney+ apueste por un spin-off protagonizado por un personaje secundario confirma el peso que tiene la producción argentina en la estrategia global de la plataforma. Para el Puma Goity, Zambrano representa su primer protagónico en una serie de esta escala.