"Sin límites": la hazaña de la primera vuelta al mundo en clave de drama y acción

"Sin límites", miniserie dirigida por el inglés Simon West y protagonizada por los reconocidos actores Rodrigo Santoro y Álvaro Morte en los roles de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, los dos famosos navegantes que 500 años atrás lograron dar la primera vuelta al mundo, se estrenó hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video con una narrativa "tan cargada de momentos increíbles que no hace falta inventarle nada".

"Podés mirarla como una serie de acción y aventuras y creer que lo imaginamos todo, es lo suficientemente apasionante para que se sienta así. Pero saber que todo eso en realidad ocurrió la hace más interesante, al menos para mí, y espero que también para las audiencias", adelantó el realizador, más conocido por su trayectoria en la pantalla grande con títulos como "Con Air: Riesgo en el aire" (1997) y "Lara Croft: Tom Raider" (2001) en su haber.

Su experiencia en el género de acción convirtió a West en un candidato algo inesperado pero también apropiado para "Sin límites", que sienta su atractivo en ambiciosos escenarios, cargadas batallas y escenas de tensión entre marineros en altamar para dotar de emoción y entretenimiento el histórico periplo real que este año cumple medio milenio y que no sólo comprobó que la Tierra es esférica sino que abrió todo un nuevo capítulo en las relaciones intercontinentales en el mundo.

En esta adaptación de los hechos, producida en conjunto por Amazon y la cadena española RTVE y hablada en español, Santoro da vida a Magallanes, el explorador portugués que capitaneó las cinco naves que en 1519 partieron desde las cercanías de Sevilla en busca de una nueva ruta comercial de especias con las hoy conocidas como Islas Molucas, en Indonesia, por vía occidental.

A través de seis capítulos de 40 minutos cada uno, "Sin límites" sigue la épica expedición de más de 200 marineros de los cuales -tres años más tarde y luego de atravesar un sinfín de violentos encuentros con tribus indígenas y agresivos temporales- sólo 18 volvieron a España, famélicos y enfermos, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, encarnado por Morte.

Además, la serie rodada en locaciones de República Dominicana y el País Vasco cuenta con música del compositor argentino Federico Jusid ("El secreto de sus ojos") y un elenco integrado por Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto y Raúl Tejón, entre más.

A poco de su llegada al streaming, West conversó con esta agencia sobre el traslado de una de las mayores hazañas de la historia al formato televisivo y sus expectativas de cara al lanzamiento.

Télam: ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta producción y de esta historia?

Simon West: Simplemente es una gran historia, uno lee guiones todo el tiempo y siempre está buscando algo diferente, algo que no haya hecho antes, y yo todavía no había hecho ninguna pieza de época. Además, amo todo lo que tenga que ver con la navegación, los barcos y el agua, así que fue una buena oportunidad para combinar uno de mis pasatiempos con mi trabajo, era perfecto. También tiene buenos personajes, atractivos y fuertes, que en la historia están pasando por momentos muy difíciles. Me interesó el hecho de que todo eso fuera verdad, yo prefiero historias que estén basadas en eventos reales, y esta estaba tan cargada de momentos increíbles que no hace falta inventarle nada. No sabía cuán posible iba a ser hacerla, porque es una empresa muy grande tanto navegar alrededor del mundo como retratarlo en una película, así que no estaba muy seguro, pero empecé mi investigación cuatro años atrás y acá estamos, con una serie de seis partes.

T: En la producción todo es muy grande, los barcos, las locaciones... ¿Cómo fue el detrás de escena de la producción?

SW: Lo primero que hubo que definir fue qué íbamos a hacer con eso, y descubrí que existe una réplica del barco que sobrevivió a la expedición, que había sido construido exactamente como era 500 años atrás y que también habían hecho navegar alrededor del mundo. Pudimos usarlo para la producción, y también trabajamos con la misma tripulación que dio la vuelta al mundo con ese barco. También necesitábamos locaciones exóticas, así que filmamos mucho en playas, en selvas, y en España del norte al sur, transformando el País Vasco en Paraguay y luego terminando en Sevilla.

T: Como cineasta inglés, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un proyecto en idioma y guion en español? ¿Fue algo nuevo en tu carrera?

SW: Siempre trabajé alrededor del mundo, usualmente los equipos son multinacionales, así es este negocio, todos viajan de acá para allá y se mueven internacionalmente. Estoy acostumbrado a eso, y en este caso también el elenco es multinacional, con portugueses, brasileños, españoles, italianos, ingleses, franceses... Realmente quería hacerla auténtica.

T: Las plataformas están capitalizando más que nunca esa forma internacional de trabajar, en muchas regiones. Con toda una trayectoria más tradicional detrás, ¿qué pensás del presente de la industria?

SW: Definitivamente el streaming abrió todo un nuevo mundo para que la gente mire shows de todo el mundo, y las personas se están acostumbrado a ver producciones de otros países sin doblajes, escuchando las interpretaciones originales. Creo que muchas de esas series se están volviendo muy populares en otros países, donde las personas que se exponen al cine y la TV normalmente no verían estas producciones. En ese sentido, las plataformas son un gran bonus.

