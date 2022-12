Llega "Rosarito y sus Pizarras Mágicas", la primera serie animada riojana

(por Tomás Eliaschev). A partir de 2023, niños y niñas de todo el país tendrán la oportunidad de introducirse en la historia y el legado de Rosario Vera Peñaloza, la educadora y pedagoga nacida hace unos 150 años en La Rioja, gracias a "Rosarito y sus Pizarras Mágicas", la primera serie animada realizada en esa provincia.

La apuesta es una coproducción del Ministerio de Cultura de Nación junto al Ministerio de Turismo y Culturas del Gobierno de La Rioja y el Canal Pakapaka y en ella trabajaron unos 23 creativos, mayormente de esa provincia.

En sus 13 capítulos, de siete minutos cada uno, la acción tiene lugar en el lugar de nacimiento de Vera Peñaloza: Atiles, en los llanos riojanos, en donde vivió primero con sus padres y luego de quedar huérfana.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, al participar de la presentación de la serie, realizada el pasado viernes en el último piso del Centro Cultura Kirchner, destacó "la necesidad de producir, de tener nuestras propias imágenes, nuestras propias historias y que esas historias sean narradas por nuestros artistas, guionistas, directores, ilustradores, animadores, actores y actrices".

Junto a Bauer, se encontraban la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten, el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja, Gustavo Luna; y la directora general de Cine provincial, Hebe Estrabou.

La estética recuerda a la de otras series emblemáticas de Pakapaka como "La asombrosa excursión de Zamba" o a "Medialuna y las noches mágicas", aunque presenta particularidades, tanto por la naturaleza del lugar, como en las voces de los personajes, que hacen que se note que se trata de una producción auténticamente riojana.

"Hay un conjunto de voluntades que se unieron para que la primera coproducción de una provincia esté presente en la pantalla de Pakapaka en 2023. Es muy destacable por el componente federal de la animación. Es una lógica de producción que es una impronta que tenemos en los inicios y que retomamos en 2020. Es la primera coproducción animada en La Rioja enteramente, con recursos riojanos pero también de otras provincias", subrayó Tritten.

En conversación con Télam, el riojano Gustavo Luna retomó las declaraciones de Bauer: "Para un buen cultivo hace falta una buena siembra, para reivindicar las figuras de nuestra historia, el polo audiovisual juega un papel fundamental para llegar a millones de niños que miran Pakapaka, en otros medios que vayan tomando la serie y en las redes sociales."

Sobre el personaje elegido para la serie, el funcionario provincial añadió que "la idea era mostrarla de niña, es un ejemplo de que a pesar de todo ese escenario de dificultades, a través del estudio llega a ser una de las más destacadas docentes de la Argentina. Nos da la posibilidad de ofrecer entretenimiento y aprendizaje con un trabajo extraordinario de creativos del norte del país".

En esa línea, se expresó Estrabou: "Para nosotros esto es algo histórico. Ha sido muy fuerte poder encontrar en Rosario nuestra referente para pensar en los niños del futuro, para pensar en la educación y en la formación".

Luz Márquez, guionista de la serie, contó que en 2020 Luna y Estraubou le propusieron hacer los guiones. "Estudiando mucho sobre la vida de ella me di cuenta que de su infancia no se sabe nada. Sus padres murieron cuando ella tenía más o menos seis años. No se sabe nada de qué le pasaba, qué sentía, no hay nada. Y a los ocho años su tía, yo creo que notando lo curiosa e intrépida qué era, la manda a estudiar o la acompaña a estudiar a San Juan. Es lo único que se sabe de su infancia. Lo que se me ocurrió fue inventar una infancia posible para una persona que se convirtió en Rosario Vera Peñaloza, como la conocemos".

"El lema fue inventar una infancia para jugar con una persona que imaginé curiosa, amiguera, algo obsesiva con su anotador, muy estudiosa, de leer libros y enciclopedias", explicó la creativa, quien además de guionista es docente.

