Rolando Graña destrozó a Milei por lo que hizo con la muerte del Indio Solari.

Rolando Graña erigió una contundente crítica contra el Gobierno de Javier Milei este domingo 7 de junio por la noche, debido a su inacción tras la muerte del Indio Solari. El reconocido líder de Los Redondos falleció este viernes a los 77 años y, a pesar de ser uno de los artistas más convocantes del país, desde Nación no pusieron a disposición espacio público alguno para efectuar el velorio, que se terminó realizando en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico.

"¿Hay que hacer una interpretación política o solamente es la muerte de un ídolo popular que marcó con sus canciones tantas décadas de la vida de la gente? Yo soy de los que creen que hay que hacer una interpretación política, porque fíjense que esta semana uno puede decir que, al menos esta semana, Milei en la calle perdió por paliza", sostuvo Graña para empezar con su editorial.

Una multitud se congregó para despedir al Indio Solari.

Rolando Graña destrozó a Javier Milei

En primera medida, justificó su dicho hablando de la marcha del Ni Una Menos, algo que "al Gobierno le molesta mucho, porque si bien defiende que ha caído la estadística de homicidios, cuando uno desagrega la estadística de femicidios y lo divide por horas, ve que en estos seis meses del 2026 hubo o se proyectan más femicidios que los que hubo en el semestre anterior del año pasado". "Estamos hablando en el contexto del crimen horrible de Agostina Vega y, sobre todo, de la manera en que se recortaron los presupuestos de todo lo que tenga que ver con ideología de género, algo que es un capítulo de la batalla cultural".

Tras ello, prosiguió: "Después estuvieron estas, no una, sino tres marchas donde uno puede presumir que buena parte de los que fueron a homenajear al Indio Solari no comulgan demasiado con el presidente Javier Milei. Y uno lo puede confirmar a la inversa con la incomodidad que el Gobierno mostró frente a la muerte del Indio Solari".

Sobre esto último, evidenció que hubo "silencio de parte de Milei" y criticó la "negativa del Gobierno a no dar el Congreso para que se hiciera este velatorio popular, para que la gente desfilara y tirara sus ofrendas frente al cajón donde yace el Indio Solari", así como "la incomodidad de otros actores del Gobierno que no podían tirarse contra tanta gente e intentaron algunas gestiones" poniendo como ejemplo un llamado "al entorno del Indio Solari ofreciéndoles Tecnópolis".

"Papelón del Gobierno que se negó a ceder una instalación pública del Estado Nacional para que se velara al Indio Solari. Finalmente se lo está velando en un lugar municipal de Avellaneda", concluyó.