Una ricotera se la pudrió a Milei en pleno móvil de TN desde la casa del Indio Solari: "Hay que estar a la altura"

El gran mensaje de una fanática del Indio Solari.

Mientras centenares de personas se acercaban este viernes a la casa del Indio Solari, en Parque Leloir, para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las fanáticas que llegó hasta el lugar aprovechó un móvil de TN para dejarle un mensaje directo al presidente Javier Milei. La escena, cargada de emoción y bronca, se viralizó en cuestión de minutos.

La mujer, visiblemente movilizada, vinculó la despedida del músico con un reclamo político y apuntó contra la falta de gestos oficiales ante la muerte del cantante. "Como parte nuestra y de nuestro pueblo tener presente que siempre nuestra alegría es darle en el tobillo a nuestros malditos opresores", lanzó, en una frase que evoca la mística contracultural ricotera.

La gente se acercó hasta la casa del Indio Solari.

"El dolor del pueblo no lo conmueve"

Lejos de quedarse ahí, la fanática redobló su crítica hacia la gestión libertaria. "Ninguna forma de solidaridad nos están dejando", se quejó, antes de subir el tono: "Hay que estar a la altura de la circunstancia, no se murió cualquier persona, sé que a este gobierno el dolor del pueblo no lo conmueve".

Para cerrar, planteó la jornada como una instancia de protesta colectiva: "Es una gran pena y una gran oportunidad para manifestar nuestro malestar".

El trasfondo: un gobierno que menosprecia a un ídolo popular

Las palabras de la ricotera se dieron en medio de la polémica por la respuesta institucional a la muerte del artista. Según trascendió, el Gobierno nacional no tenía previsto decretar luto nacional, a contramano de lo que suele ocurrir ante el fallecimiento de grandes figuras de la cultura popular.

En paralelo, varios diputados de la oposición, entre ellos referentes del peronismo y del radicalismo, pidieron que el Congreso de la Nación se pusiera a disposición de la familia para realizar allí una despedida pública. La solicitud, sin embargo, fue rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien argumentó que el Palacio Legislativo no reunía las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esa magnitud.

Desde el Poder Ejecutivo, el homenaje oficial se limitó a un comunicado de la Secretaría de Cultura de la Nación, que despidió a Solari como "el gran ícono de la música argentina". Mientras tanto, según las versiones de las últimas horas, en la Casa Rosada todavía se evaluaba qué espacio podía ofrecerse para el velatorio público, con la gobernación bonaerense de Axel Kicillof manifestándose a disposición de lo que decidieran los allegados.

El cruce no es casual: identificado políticamente con el peronismo y, en las últimas décadas, con el kirchnerismo, el Indio Solari fue un crítico declarado de Milei y de su gestión. En ese marco, la despedida del músico se transformó también en un escenario de tensión política, con sus seguidores convocando a concentrarse en Plaza de Mayo para darle el último adiós a la voz que marcó a varias generaciones.