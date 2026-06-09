La nuera de María Rosa Fugazot, Belén Giménez, estalló en llanto al aire tras el fallecimiento de la actriz.

El mundo del espectáculo atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse la muerte de la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot, quien falleció el domingo 7 de junio a los 83 años. En ese contexto, su nuera, Belén Giménez, la despidió entre lágrimas durante un emotivo diálogo con Puro Show (ElTrece).

Durante una transmisión en vivo de Puro Show, la viuda de René Rogelio Bertrand, hijo de María, expresó entre lágrimas: “Era una mamá para mí y esto es muy difícil. Tener que despedirla ahora es muy duro. Ella era mi contención. Es un momento tristísimo. Cada palabra que decía la sentía tanto. Fue maravillosa tanto como actriz y como persona, como mamá y como suegra. Para mí ella fue una mamá. Estoy muy agradecida y la voy a extrañar mucho”.

Asimismo señaló: "Ella nunca pudo llorar a su hijo, nunca pudo sacar esa tristeza para afuera. No quería comer, no quería tomar agua. Yo sentía que tenía tres bebés con María Rosa. Nunca pudo expresar ese dolor”.

El dolor que nunca pudo superar María Rosa Fugazot

La muerte de la actriz argentina María Rosa Fugazot trae nuevamente un dolor familiar que, según personas de su entorno, nunca logró superar del todo. El golpe más duro en su vida había llegado casi un año antes de su fallecimiento, el 26 de junio de 2025, con la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, una figura muy reconocida y apreciada en el mundo teatral argentino. Esa pérdida marcó profundamente a la familia de la actriz y tuvo un impacto especialmente significativo en ella, quien atravesó desde entonces un profundo y doloroso proceso de duelo. Su círculo más cercano señalaba que, tras la muerte de su hijo, su ánimo y energía ya no volvieron a ser los mismos.

