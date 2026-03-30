Se viralizó un sorpresivo video de María Eugenia Vidal: "Soy MILF"

El sorpresivo mensaje de María Eugenia Vidal: "Soy MILF".

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal acaparó la atención pública con un sorpresivo ida y vuelta virtual. Todo comenzó en su cuenta de Instagram, donde un usuario decidió elogiarla con el término anglosajón "MILF". Lejos de ignorar el mensaje o de ofenderse, la dirigente del PRO aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje de empoderamiento.

"Soy MILF. Mujer independiente, laburadora y frontal", retrucó con ironía para dar por cerrado el intercambio.

La búsqueda laboral

Esta actitud desenvuelta coincide con una etapa de profundos cambios en su vida profesional. Meses atrás, la exfuncionaria acudió a la plataforma Linkedin para comunicar su salida definitiva de la función estatal. Tras finalizar su mandato legislativo, volcó sus expectativas hacia el mundo corporativo. “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, confesó en aquel momento.

Al respecto, detalló su extensa trayectoria para argumentar su alejamiento. “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones. No es la primera vez, ya me pasó en 2019 cuando perdí la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado", relató en su perfil.

El sorpresivo mensaje de María Eugenia Vidal: "Soy MILF".

Si bien cuenta con experiencia previa, la relación de dependencia en una empresa es un terreno inexplorado para ella. “Y como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30. Tenés más experiencia, más contactos, más aprendizajes... pero también más costumbres, más mañas, más certezas y una zona de confort que cuesta mucho más dejar atrás”, concluyó con total sinceridad.