Una reconocida periodista tenía todo listo para el Mundial y quedó afuera a último momento: "La bajaron"

La periodista que fue bajada del Mundial 2026.

En el mundo del streaming y la cobertura de los grandes eventos deportivos, las sorpresas nunca faltan. Esta vez, la protagonista fue Chechu Bonelli, una de las voces más preparadas para hablar de fútbol en las plataformas, que se quedó sin viajar al Mundial 2026 a último momento. La noticia generó revuelo entre sus colegas y dejó un fuerte malestar dentro del equipo con el que iba a trabajar.

La cobertura del Mundial se transformó en una de las grandes apuestas del streaming argentino, con varios equipos enviando figuras a Estados Unidos para seguir de cerca a la Selección. Bonelli, que ya forma parte de ese universo, asomaba como una de las caras elegidas para ese desembarco. Por eso su baja cayó como un balde de agua fría, sobre todo entre quienes ya la daban como parte del viaje.

¿Por qué Chechu Bonelli no viajó al Mundial?

El tema salió a la luz en SQP (América TV), el ciclo de Yanina Latorre, cuando el panel repasaba los enviados especiales y las figuras que iban a cubrir el torneo. Entre nombres como Cachete Sierra, Sofi Jujuy y Eva Bargiela, la ausencia de Chechu no pasó desapercibida. Fue Majo Martino quien lo blanqueó: "La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, y a último momento decidieron no mandarla".

Según contaron en el programa, la decisión sorprendió a todos porque Bonelli era una de las más comprometidas con el proyecto y ya tenía todo listo para viajar. El malestar se profundizó cuando, en el horario en que ella conducía Valet Parking, apareció al aire Sofi Jujuy junto a Nacho, el exparticipante de Gran Hermano, con un especial mundialista desde Estados Unidos. Para el equipo, ese reemplazo terminó de confirmar lo que venían sospechando.

La razón que nadie esperaba

Lo más llamativo, sin embargo, fue el motivo. De acuerdo con lo que explicaron en el ciclo, a Bonelli la habrían bajado por una cuestión de presupuesto: otras figuras que sí viajaron contaban con el respaldo de marcas patrocinadoras que cubrían sus gastos, algo con lo que ella no contaba.

"Además la habían comprometido a ella para ir, todo. Y a último momento, la bajaron", insistieron en SQP. Así, una de las caras más preparadas para hablar de fútbol en el streaming terminó mirando el Mundial desde casa, mientras sus compañeros disfrutaban del torneo más importante del mundo.