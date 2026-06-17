Arranque para el infarto en Argentina vs. Argelia: dos goles anulados en menos de diez minutos

Video: así fue el gol anulado a Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

El comienzo del partido entre Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J fue de altísimo voltaje, con dos goles anulados por offside antes de los diez minutos. En la primera acción, tras una gran acción individual de Lautaro Martínez, Lionel Messi quedó mano a mano frente al arquero Luca Zidane y definió con gran jerarquía pero quedó apenas inhabilitado por su hombro derecho. Unos instantes después, el mediocampista Fares Chaïbi también recibió solo frente a Emiliano Martínez dentro del área y lo engañó con un tiro al primer palo; luego de la revisión, el árbitro Szymon Marciniak lo invalidó.

Video: así fue el gol anulado a Lionel Messi en Argentina vs. Argelia

Video: el golazo de Messi contra Argelia en el debut del Mundial

Lionel Messi marcó un verdadero golazo para la Selección Argentina contra Argelia en el debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Rodrigo De Paul le dio la pelota al diez, que no dudó y sacó un tremendo remate de afuera del área para abrir el marcador. De esta manera, después del tanto anulado, el ídolo marcó y sigue sumando goles para la historia. De hecho, es su grito n°14 en la Copa del Mundo.

Las formaciones titulares de Argentina y Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Fares Chaïbi, Ibrahim Maza, Anis Hadj Moussa y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

La Selección Argentina enfrenta a Argelia en el debut en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina en el estadio Kansas City de Estados Unidos, con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de DirecTV, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, mientras que el streaming online estará a cargo de TyC Sports Play, DGO, MiTelefe, Disney+, TV Pública en YouTube, Personal Flow y Telecentro Play.

El itinerario de la Selección Argentina tras el partido ante Argelia

Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 , cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.

, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia , donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026