Tuchel, encantado tras remontada de Inglaterra en la segunda parte que aseguró victoria ante Croacia

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, durante una entrevista después del partido vs Croacia

Thomas Tuchel elogió la implacable reacción de su equipo tras una primera parte caótica, en la que Inglaterra debutó ‌en el Grupo L ‌del Mundial con una victoria 4-2 sobre Croacia el miércoles en Dallas.

Jude Bellingham y Marcus Rashford marcaron en la segunda parte para sentenciar la victoria, después de que Croacia neutralizara en dos ocasiones los goles de Harry Kane en la etapa inicial, cuando Martin Baturina y Petar Musa marcaron para el equipo de Zlatko Dalic.

"Me encantó ​la segunda parte, toda", ⁠dijo Tuchel. "Me encantó la reacción tras una primera parte muy complicada ‌frente a un rival de primer nivel".

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"Creo que mostramos ⁠algo de nerviosismo, quizá quisimos esforzarnos ⁠demasiado, pero está claro que pensamos demasiado en nuestras decisiones, tardamos demasiado en tomarlas. Cuando podíamos haber jugado en corto, jugábamos en largo, y ⁠cuando podíamos haber jugado en largo, jugábamos en corto".

"Pasamos demasiado ​tiempo en un bloque bajo, lo cual ‌tampoco es nuestra identidad ni lo ‌que queríamos. Las dos ventajas, ambas, no nos dieron más libertad. ⁠Tuve la impresión de que teníamos que proteger algo, y nos castigaron por ello, lo cual psicológicamente no es fácil. Pero me encantó la reacción tras el descanso".

Inglaterra parecía tener el control cuando ​Kane adelantó ‌a su equipo en el minuto 12 con un penal repetido, pero un remate certero de Baturina igualó el marcador antes de que Kane marcara el décimo gol en su carrera en el Mundial con un cabezazo milimétrico.

El gol del ⁠empate de Musa en el tiempo de descuento puso el broche de oro a una emocionante primera parte, pero los ingleses tomaron las riendas tras el descanso y los goles de Bellingham y Rashford les aseguraron los tres puntos.

"Todavía hay cosas que mejorar", dijo Tuchel. "Creo que eso también es bastante normal".

"Tras un primer partido, hay que ir encontrando el ritmo ‌del torneo. Nos ha tocado un emparejamiento difícil, así que ahora nos centraremos claramente en los aspectos positivos y disfrutaremos del momento. Además, tenemos días suficientes para adaptarnos".

Tuchel elogió el "compromiso absoluto" de Kane después de que el delantero del Bayern Munich interviniera a último momento en su ‌propia área para evitar el tercer gol de Croacia, y reveló que el centrocampista Declan Rice fue sustituido por precaución.

"Noté que tenía algunas molestias y ‌le pregunté; me señaló ⁠directamente la zona lumbar, justo por encima del isquiotibial", explicó Tuchel.

"No quise correr ningún riesgo. Era el momento ​de protegerlo, y creo que Reece James lo hizo muy bien sustituyéndole en el centro del campo, un partido fantástico. Espero que no sea nada grave".

Con información de Reuters