Suecia quiere que hinchas de la selección tengan más excusas para no ir a trabajar durante Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia contra Túnez

Los empresarios suecos se preparan para una avalancha de bajas mientras la fiebre del ‌Mundial crece en el ‌país, y un futbolista de la selección dijo que quiere ganar más partidos para que los hinchas disfruten el torneo.

Un análisis de las últimas dos décadas realizado por la agencia gubernamental Oficina de Estadística de Suecia revela un fuerte aumento de bajas ​durante los grandes ⁠torneos de fútbol.

Famosos por su equilibrio entre la ‌vida laboral y personal, se espera que ⁠muchos empleados suecos empiecen sus ⁠largas vacaciones de verano un poco antes de lo habitual o que se tomen algún que otro día ⁠libre durante el Mundial para seguir la competición.

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"Las ​ausencias puntuales del trabajo fueron del ‌19% en las semanas ‌de junio y julio en las que no ⁠se celebraba ningún torneo de fútbol, mientras que alcanzaron el 27% en las semanas en las que había uno", afirmó Lena Johansson,

Suecia, que lidera el ​Grupo F ‌tras su victoria 5-1 sobre Túnez, se enfrentará a Países Bajos en su segundo partido el sábado en Houston.

"Es una locura lo que un torneo puede significar para Suecia", dijo ⁠el extremo Anthony Elanga, que saltó al campo como suplente en los últimos minutos del partido contra Túnez.

"Es genial ver a todo el mundo unido, y lo importante y poderoso que puede ser. Esperemos poder dar más alegría al país y ganar más partidos para ellos".

La ‌agencia analizó las cifras correspondientes al periodo 2005-2025 y descubrió que la probabilidad de ausentarse del trabajo durante un breve periodo de tiempo es un 57% mayor durante las semanas en las que se celebra un ‌torneo internacional de fútbol, en comparación con otras semanas de junio y julio.

"Las ausencias del trabajo durante una Eurocopa ‌o un ⁠Mundial de fútbol no pueden atribuirse por completo al propio torneo. Sin embargo, las ​estadísticas muestran que la probabilidad de ausencia aumenta en relación con una Eurocopa o un Mundial", explicó Johansson.

Con información de Reuters