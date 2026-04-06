Nelson Castro reveló lo que todos sospechaban sobre Javier Milei.

La polémica por los millonarios préstamos a funcionarios libertarios desató un fuerte repudio en los principales medios de comunicación. En el aire de Radio Rivadavia, el periodista Nelson Castro apuntó sin ningún tipo de filtros contra la gestión de Javier Milei y el accionar del ministro Luis Caputo.

El debate cobró una enorme fuerza tras la reciente denuncia en los tribunales para investigar los beneficios financieros de los líderes de La Libertad Avanza. Frente a este complejo escenario, el periodista cuestionó la pasividad y la ceguera del Gobierno. "Lo de Caputo es una vergüenza. Y no se están dando cuenta, porque más allá del tema económico, el principal capital del Gobierno era, efectivamente, terminar con la casta. Y son pura casta", sentenció.

El costo político de los escándalos del Gobierno

Para el periodista, la revelación de estos privilegios representa un quiebre definitivo en el vínculo de confianza con el electorado. Lejos de enfocar su duro editorial en las variables financieras del país, Nelson Castro remarcó el inmenso daño ético de estas maniobras de poder. "Son pura casta. Caputo podrá decir lo que quiera", reiteró, con evidente molestia.

Nelson Castro reveló lo que todos sospechaban sobre Javier Milei.

A modo de conclusión, el conductor de radio y televisión alertó sobre el desgaste acelerado del máximo mandatario a causa de sus propias contradicciones discursivas. "En la gente, el Gobierno está sintiendo una caída importante. Fíjense, no por el tema económico, no está peor de lo que estaba hace meses, sino por este efecto de la ética y la moral. Ese es el gran agujero que está sufriendo el gobierno de Milei", remató.