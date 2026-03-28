Despidos masivos: un medio importante dejó a varios trabajadores en la calle

Una importante radio echó a 15 trabajadores.

La crisis económica del gobierno de Javier Milei sigue impactando de lleno en distintos sectores y los medios de comunicación no son la excepción. En un contexto marcado por la caída de la actividad y el aumento del desempleo, en las últimas horas se conoció una noticia que encendió alarmas dentro del mundo periodístico.

¿Cuál es el medio que hizo un despido masivo?

Según informó Notidial, Radio Splendid avanzó con una serie de despidos que afecta a, al menos, 15 trabajadores. Entre los cesanteados hay periodistas, locutores y productores, lo que refleja la magnitud del recorte en una emisora con fuerte tradición en el país.

Radio Splendid echó a 15 trabajadores.

La decisión fue tomada por la empresa Alpha Media, responsable de la radio, y se comunicó este mismo mediodía, generando sorpresa e incertidumbre entre los empleados. Muchos de ellos se enteraron de la medida en el mismo momento, sin margen de anticipación.

El ajuste se da en un escenario complejo para la industria, que viene sintiendo el impacto de la crisis económica general. La caída de la publicidad y la reconfiguración del consumo de contenidos son algunos de los factores que golpean a los medios tradicionales.

En ese marco, las políticas económicas del gobierno de Javier Milei también forman parte del contexto en el que se producen estas decisiones. Con un mercado laboral cada vez más tensionado, el sector periodístico empieza a reflejar con fuerza las consecuencias.

Radio Splendid se encuentra en crisis.

Por ahora, desde la empresa no hubo un comunicado oficial ampliando los detalles de la medida, lo que suma incertidumbre sobre si los despidos continuarán o si se trata de un recorte puntual.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los trabajadores del rubro, que ven cómo uno de los espacios históricos de la radiofonía argentina atraviesa un proceso de ajuste que deja a varios profesionales sin trabajo.

Un nuevo capítulo en una crisis que, lejos de estabilizarse, sigue generando impacto en áreas clave de la comunicación.