Finanzas públicas italianas pueden hacer frente al impacto de la crisis de Oriente Medio: ministro de Finanzas

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Finanzas italiano, Giancarlo Giorgetti, asiste a la sesión de preguntas en el Senado, en Roma, Italia

Las finanzas públicas italianas pueden absorber el impacto negativo de la ‌crisis en Oriente ‌Medio, dijo el sábado el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, mientras el Gobierno se prepara para actualizar los objetivos presupuestarios y las previsiones de crecimiento para 2026 y los años siguientes.

Giorgetti señaló que aún esperaba una revisión ​a la ⁠baja del déficit del año pasado, del ‌3,1% al 3% del PIB, por parte ⁠de la oficina nacional ⁠de estadísticas ISTAT, una medida que permitiría a Italia salir del procedimiento de déficit excesivo de ⁠la UE este año, antes de lo ​previsto.

"Afrontamos esta crisis desde una ‌posición de relativa fortaleza ‌porque las cifras de nuestra economía no ⁠son excepcionales, pero sin duda son positivas", dijo Giorgetti en una conferencia sobre finanzas celebrada en Cernobbio, en el norte de ​Italia.

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El Gobierno ‌de la primera ministra Giorgia Meloni prevé que la economía italiana crezca un 0,5% o un 0,6% este año y un 0,7% en 2027, en un ⁠escenario de políticas sin cambios, según una fuente familiarizada con el asunto.

Ambas previsiones se sitúan ligeramente por debajo de los objetivos de crecimiento del PIB fijados por el Gobierno en septiembre, que son del 0,7% y del 0,8%, respectivamente.

Las cifras, aún ‌sujetas a revisión antes de su publicación el 10 de abril, no incluyen el impacto de las posibles medidas de estímulo que el Gobierno podría adoptar en los próximos meses para ‌ayudar a los hogares y las empresas a hacer frente al aumento de los precios de ‌la energía.

"Las ⁠finanzas públicas se encuentran actualmente en condiciones de absorber el impacto de ​la guerra en Irán", dijo Giorgetti, a pesar del deterioro de las perspectivas económicas.

Con información de Reuters